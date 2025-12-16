PRIZNAJTE KOLIKO PUTA STE DANAS PITALI TELEFON ZA SAVET? Kako veštačka inteligencija tiho postaje naš najbolji prijatelj

Sećate se vremena kada smo pamtili brojeve telefona? Verovatno kroz maglu. Sećate li se onog osećaja kada se probudite, a ne znate da li prvo da stavite kafu, probudite decu ili odgovorite na tri hitna mejla koja su stigla u toku noći?

Tu na scenu stupa onaj tihi heroj iz našeg džepa.

Ne pričamo o scenarijima iz naučno-fantastičnih filmova gde mašine preuzimaju kontrolu. Pričamo o onom trenutku kada vam telefon kaže:

"Kreni sada ako želiš da stigneš na sastanak, na Brankovom je kolaps."

To je veštačka inteligencija (AI) u svom najboljem izdanju. Nevidljiva, a neverovatno korisna.

Hajde da budemo iskreni. Svi smo pomalo umorni od donošenja odluka. Šta da obučem? Šta da kuvam? Kako da odgovorim komšiji koji se žali na buku, a da ne izazovem sukob u zgradi?

AI tu polako preuzima ulogu onog prijatelja koji za nas uvek ima rešenje.

Kuvar koji nikad ne prigovara

Otvarate frižider. Unutra vas tužno gledaju dva jajeta, pola tegle ajvara i tikvica koja je videla bolje dane. Umesto da naručite hranu i potrošite novac koji ste čuvali za more, pametni asistent sada može da smisli recept baš od tih namirnica.

Nema više listanja kuvara ili besciljnog guglanja. AI vam dakle pravi i spisak za kupovinu za sledeću nedelju, pa čak i predlaže obroke koji su zdravi, a gotovi za 15 minuta. Praktično, imate nutricionistu i šefa kuhinje u jednom, i to besplatno.

Lični asistent

Znamo svi tu muku. Treba da sastavite žalbu komunalnom preduzeću, molbu za godišnji odmor ili onaj čuveni pasivno-agresivni mejl kolegi koji kasni sa projektom.

Gledate u prazan ekran, kursor treperi, a pritisak raste.

Ovde tehnologija najviše sija. Umesto da lupate glavu kako da zvučite profesionalno, a opet oštro, AI to radi za vas. Diktirate mu: "Napiši da sam ljut jer kasne, ali da zvučim pristojno", i on izbaci savršeno sročen tekst.

Zanimljivo je koliko se brzo navikavamo na ovu pomoć. Ljudi masovno koriste napredne jezičke modele i ai agent rešenja na našem jeziku kako bi rešili birokratske zavrzlame ili napisali savršenu čestitku za rođendan koju su zaboravili. Više nije potrebno savršeno poznavanje gramatike ili stranih jezika da bi se završio posao. Potreban je samo dobar prompt.

Trener i psiholog u džepu

Koliko puta ste rekli: "Od ponedeljka krećem u teretanu"? I taj ponedeljak nikad nije došao.

Pametni satovi i telefoni više ne mere samo korake. Oni uče vaše navike. Znaju kada ste pod stresom (jer vam srce kuca brže dok čitate vesti) i predlažu minut disanja. Prave vam plan treninga koji se prilagođava tome kako se osećate tog dana. Ako ste neispavani, AI vam neće reći da trčite maraton, već će predložiti laganu šetnju. To je ta humana strana tehnologije koju često previđamo.

Putovanja bez glavobolje

Planiranje letovanja nekada je značilo deset otvorenih tabova u pretraživaču, svesku sa beleškama i digitron. Danas? Kažete asistentu: "Hoću u Grčku, budžet 500 evra, ne volim gužvu, ali volim peščane plaže."

Za tri sekunde dobijate plan puta, skrivene lokacije za koje znaju samo lokalci i procenu troškova za gorivo i putarine. Nema stresa, nema svađe sa saputnicima oko toga gde će se jesti.

Budućnost je... opuštenija?

Lako je upasti u zamku straha od nepoznatog. Ali, ako pogledamo realno, ovi alati nam ne oduzimaju pamet – oni nam vraćaju vreme. Vreme koje bismo potrošili u gužvi, u nerviranju oko sitnica ili u dosadnim administrativnim poslovima, sada možemo da potrošimo na kafu sa prijateljima (bez gledanja u telefon).

Dakle, sledeći put kada vam telefon predloži da krenete ranije zbog kiše ili vam popravi grešku u kucanju, nemojte ga ignorisati. Zahvalite mu se. Možda nema osećanja, ali sigurno čini da se vi osećate malo manje kao da žonglirate sa deset loptica odjednom.

A to je, priznaćete, u današnje vreme prava supermoć.

Autor: Iva Besarabić