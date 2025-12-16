Navike tinejdžera: YouTube dominira, Snapchat pada, AI u usponu

Svet tinejdžera i tehnologije neprestano se menja, a najnoviji izveštaj Istraživačkog centra Pew otkriva da YouTube i TikTok i dalje suvereno vladaju kao omiljene platforme, dok popularnost Snapchata polako opada.

Istovremeno, alati veštačke inteligencije poput ChatGPT-a postaju sveprisutni u životima mladih, koji ih koriste za sve – od pisanja školskih zadataka do traženja emocionalne podrške, piše Parents.com..

Najnovije istraživanje otkriva trendove

Istraživački centar Pew, nestranačka organizacija koja prati društvene trendove u SAD-u, sproveo je istraživanje na uzorku od 1458 američkih tinejdžera uzrasta od 13 do 17 godina. Podaci su prikupljeni između 25. septembra i 9. oktobra 2025. godine, što ovaj izveštaj čini izuzetno aktuelnim.

„Decenijama je Pew Research Center pratio tehnološki pejzaž koji se razvija kako bi razumeo kako Amerikanci koriste i razmišljaju o različitim tehnologijama“, izjavila je Michelle Faverio, saradnica na istraživanju i koautorka izveštaja. „Ovaj izveštaj deo je šireg napora koji ispituje digitalne navike i stavove tinejdžera, budući da tinejdžeri često prednjače u usvajanju novih tehnologija.“

YouTube i TikTok dominiraju, Snapchat u padu

Rezultati su pokazali jasnu dominaciju video platformi. Čak devet od deset tinejdžera koristi YouTube, što ga čini apsolutnim pobednikom. Slede ga TikTok i Instagram, koje koristi otprilike šest od deset mladih. Popularnost Snapchata je u blagom padu – sa prošlogodišnjih 60% pao je na 55%, dok Facebook koristi tek 31% tinejdžera.

Zanimljivo je i kako se navike razlikuju u zavisnosti od demografije. Devojke su sklonije korišćenju Instagrama i Snapchata, dok dečaci češće biraju Reddit i YouTube. Istraživanje je takođe pokazalo da crni tinejdžeri (82%) znatno češće koriste Instagram u poređenju sa belim (55%) ili hispanoameričkim tinejdžerima (69%).

„Iako se korišćenje društvenih mreža među tinejdžerima nije dramatično promenilo u protekloj godini, dugoročni trendovi su upečatljivi“, kaže Faverio. „Pre deset godina, Facebook je bio među najrasprostranjenijim platformama.“ Danas su, dodaje, na vrh izbili YouTube, TikTok, Instagram i Snapchat.

Pad popularnosti Snapchata pozdravlja Titania Jordan, stručnjakinja za roditeljstvo u kompaniji Bark Technologies. „Snapchat je dugo bio najveća briga mnogih roditelja, i to s dobrim razlogom“, kaže Jordan, navodeći zlostavljanje i neprikladan sadržaj kao neke od opasnosti. „Videti njegov pad popularnosti veliki je korak napred za onlajn bezbednost naše dece.“

Dominacija YouTube-a i TikTok-a, objašnjava Jordan, pokazuje da se tinejdžeri sve više okreću video sadržaju, a manje platformama usmerenim na direktnu komunikaciju. „YouTube i TikTok više liče na Netflix nego na Snapchat“, ističe ona, ali upozorava da ni te platforme nisu bez rizika. „Najveće opasnosti koje TikTok i YouTube predstavljaju su izloženost neprikladnom sadržaju, zavisnost, negativni efekti na mentalno zdravlje i onlajn predatori.“

Uspon veštačke inteligencije

Jedna od najvećih promena koju izveštaj naglašava jeste eksplozija korišćenja AI chatbotova. Iako ih samo tri od deset tinejdžera koristi svakodnevno, čak 64% ih je isprobalo. ChatGPT je ubedljivo najpopularniji (59%), a slede ga Gemini (23%) i Meta AI (20%).

Lance Garrison, dekan profesionalne psihologije na The Chicago School, veruje da ih tinejdžeri ne koriste samo za pomoć oko domaćih zadataka. „Možda su zamolili ChatGPT da im pomogne da napišu priču. Možda su ga pitali kako da se nose sa prekidom. AI menja način na koji tinejdžeri uče, stvaraju, pa čak i kako se nose sa svojim emocijama.“

Iako AI može biti moćan alat za učenje i organizaciju, dr. Garrison upozorava na zamke. „Neki dostupni AI alati mogu generisati pristrasan ili štetan sadržaj koji tinejdžeri možda nemaju razvojnu zrelost da kritički procene i obrade“, kaže on. Posebno ga brine oslanjanje na AI za emocionalnu podršku.

„Posebno zabrinjava kada se tinejdžeri okreću AI chatbotovima za emocionalnu podršku, savete o vezama, pa čak i kao zamenu za terapiju, a da ne shvataju da ti alati ne štite njihovu privatnost niti njihovu emocionalnu sigurnost“, naglašava, dodajući da AI nikada ne sme biti zamena za ljudsku povezanost. „Roditelji su i uvek će biti najsnažniji uticaj u pomaganju tinejdžerima da se osećaju viđenima, sigurnima i podržanima.“

Kada je vreme za brigu i kako reagovati?

Ako ste zabrinuti zbog načina na koji vaš tinejdžer koristi tehnologiju, stručnjaci savetuju da obratite pažnju na određene znakove. Prema Titaniji Jordan, znakovi za uzbunu uključuju manji interes za hobije, povlačenje od prijatelja i porodice, promene u navikama spavanja ili ishrane, pad ocena te primetan porast anksioznosti kada nisu onlajn.

Prvi korak je iskren razgovor sa detetom, bez osuđivanja. „Važno je izbegavati predavanja ili otvoreno osuđivanje ponašanja tinejdžera, već ući u razgovor sa iskrenom brigom i znatiželjom, nastojeći da razumete potrebe i motivacije vašeg tinejdžera“, savetuje dr. Garrison.

Ako smatrate da se ne možete sami nositi sa problemom, ne ustručavajte se da potražite stručnu pomoć. „Odgajati tinejdžera je teško, čak i bez uticaja društvenih mreža i AI-ja“, zaključuje dr. Garrison. „Ali niste sami. Licencirani stručnjak za mentalno zdravlje može pomoći vama i vašem tinejdžeru da se snađete u tim izazovima, uz podršku i, što je važno, bez osuđivanja.“

Autor: Dalibor Stankov