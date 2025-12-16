Auto dugo nije vožen? Proverite ovo pre nego što vas iznenadi

Jedna sitnica može da vas ostavi na putu – a vozači je često zaborave…

Planirate duži odmor ili putovanje i brinete se šta će se desiti sa akumulatorom vašeg automobila dok vozilo stoji? Mnogi vozači se suočavaju sa istim pitanjem: koliko dugo baterija može da zadrži napunjenost bez vožnje i kada je neophodno preduzeti dodatne mere zaštite.

Koliko dugo baterija traje bez vožnje

Standardna baterija u dobrom stanju može da izdrži oko dve do četiri nedelje bez korišćenja. Međutim, trajnost zavisi od starosti akumulatora, stanja vozila, temperature okoline i elektronskih sistema koji troše struju čak i kada je motor ugašen. Posebno su problem ekstremne temperature – i hladnoća i toplota ubrzavaju pražnjenje.

Kada isključiti akumulator

Proizvođači savetuju da se baterija isključi ako vozilo neće biti korišćeno šest nedelja ili duže. Kod hibridnih vozila isključuje se samo 12-voltnu baterija, nikada ona visokog napona. Isključivanje terminala uklanja sve potrošače energije i štiti akumulator od pražnjenja, što je posebno važno kod starijih vozila.

Potencijalni problemi

Isključivanje baterije ima i mane – resetuju se podešavanja GPS-a, sata i drugih sistema, a alarmi i imobilizatori možda neće raditi dok se baterija ponovo ne poveže. Neiskusni vozači rizikuju varnice ili oštećenje elektronike prilikom odvajanja klema.

Alternative za očuvanje baterije

Zamolite komšiju ili prijatelja da jednom nedeljno upali motor na 10–15 minuta.

Koristite punjače za sporo punjenje, posebno kod modernih vozila sa složenom elektronikom i bezbednosnim sistemima.

Na ovaj način automobil će biti spreman za vožnju čim se vratite, bez neprijatnih iznenađenja.

Autor: Dalibor Stankov