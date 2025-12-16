AKTUELNO

Više od 1.400 parova ljubilo se pod imelom – oboren svetski rekord u Vašingtonu

Manifestacija „Nacionalni poljubac ispod imele“ okupila hiljade ljudi i ušla u Ginisovu knjigu.

U centru Vašingtona održana je nesvakidašnja manifestacija „Nacionalni poljubac ispod imele“ na kojoj je 1.435 parova istovremeno razmenilo poljubac ispod simbolične zimzelene grančice. Time je oboren dosadašnji Ginisov rekord od 480 parova.

Direktor događaja Geren Prajs istakao je da mu obaranje rekorda ima poseban značaj, jer je ideju o „nacionalnoj imeli“ dobio pre više od decenije, prilikom planiranja prosidbe svoje supruge. „Ovim smo pokazali celom svetu da je Vašington grad ljubavi“, rekao je Prajs okupljenima.

Parovi su se poljubili ispod „Nacionalne imele“ – čelične konstrukcije teške oko 270 kilograma i široke tri metra, postavljene na visini od devet metara i ukrašene zelenilom, crvenim trakama i zvončićem.

Zvanični sudija Ginisove knjige Majkl Emprik potvrdio je da je rekord uspešno oboren, što je izazvalo aplauze i ovacije prisutnih.

