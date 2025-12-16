Ako želite da vas PRATI SREĆA uradite OVO: Sutra slavimo važan praznik, običaji se poštuju do Božića

Sveta Varvara je u srpskom narodu poznata i kao krsna slava, iako je slavi manji broj porodica.

Njena priča i praznik duboko su utkane u narodne običaje, a dan posvećen ovoj svetiteljki, 17. decembar, obiluje simbolikom i verovanjima koja se prenose generacijama.

Ritual za plodnu godinu

Jedan od najpoznatijih običaja vezanih za Svetu Varvaru jeste sejanje božićne pšenice. Prema narodnom verovanju, ovim gestom se osigurava plodnost polja i berićetna godina. Pšenica se poseje upravo na dan Svete Varvare, a njeno klijanje simbolizuje rast i prosperitet koji će pratiti ukućane tokom cele naredne godine.

Varica ili savica: Žito koje donosi blagoslov

Osim sejanja pšenice, običaj nalaže i pripremu žita, poznatog kao varica ili savica. Ponekad se žito kuva već uveče, dan pre praznika, a lonac se ostavlja da uvri pored vatre. Po narodnom tumačenju, strana sa koje žito prvi put navri pokazuje u kom delu polja treba sejati za najbolji rod.

Vareno žito se jede u domu, a delom se posipa i mesto odakle se uzima voda za piće, čime se simbolično obezbeđuje zaštita i blagostanje domaćinstva.

Posebna verovanja vezana za dane do Božića

Stari narodni običaji takođe veruju da od dana Varvare pa do Božića nije preporučljivo sanjati. Ako se snovi ipak jave, savetuje se da se ne pričaju i ne tumače, jer bi to moglo doneti nesreću. Takođe, u ovom periodu primećuje se i promena u prirodi - dani postaju duži, a noći kraće, što simbolizuje rast svetlosti i nade.

Život i žrtva Svete Varvare

Sveta Varvara je živela u 3. veku, u vreme rimskog cara Maksimijana. Njena priča je priča o hrabrosti i veri. Otac joj Dioskor bio je sledbenik mnogoboštva i strogo je vaspitavao kćerku. Kada je Varvara zatražila da zidanje kupatila ima tri prozora - za Oca, Sina i Svetoga Duha - otac je bio besan, jer je ona priznala hrišćansku veru.

Zbog svoje vere, Varvara je mučena, prebijana i javno ponižena, a na kraju joj je otac odsekao glavu. Njena hrabrost i predanost Hristu učinile su je simbolom žrtve i vere. Otac Dioskor je, prema predanju, umro pod Božjom kaznom - pogođen gromom.

Ikonografski prikaz i poštovanje

Na ikonama se Sveta Varvara prikazuje u običnom ženskom odelu svog vremena, sa krstom i mitrom u ruci. Ona se u tradiciji često prikazuje i u pratnji Presvete Bogorodice. Njena pojava u ikonama i legendama simbolizuje zaštitu, veru i hrabrost, a običaji koji se vezuju za njen dan i danas se poštuju u srpskim domovima.

Autor: Marija Radić