HITNO UPOZORENJE: Ukoliko koristite Android JEDNU STVAR morate odmah da uradite

Ako koristite Android telefon, Google ima poruku koju ne bi trebalo da ignorišete. Novo bezbednosno ažuriranje je već dostupno i zatvara čak 107 ozbiljnih bezbednosnih rupa, uključujući dva zero-day propusta koje hakeri već aktivno koriste za napade na uređaje.

Google potvrđuje da je ažuriranje kritično i da su pojedini propusti dovoljno ozbiljni da mogu dovesti do potpunog onesposobljavanja telefona na daljinu. Najopasniji problem nalazi se u sistemskoj komponenti Framework i može biti iskorišćen bez dodatnih dozvola, ukoliko su zaštite na uređaju zaobiđene.

Drugim rečima, telefon može biti napadnut bez vašeg znanja, samo zato što ažuriranje nije instalirano.

Ko je najugroženiji i kada stiže ažuriranje

Vlasnici Google Pixel telefona trebalo bi da dobiju zakrpu odmah, dok će korisnici uređaja drugih proizvođača, kao što su Samsung, Honor i OnePlus, morati da sačekaju da njihovi proizvođači puste ažuriranje. To može potrajati, ali Google savetuje da se instalacija obavi čim se pojavi obaveštenje.

Iz kompanije dodatno navode da novije verzije Androida imaju unapređene mehanizme zaštite koji otežavaju zloupotrebu propusta, ali to ne menja činjenicu da je ažuriranje neophodno.

Provera je jednostavna. Potrebno je ući u podešavanja telefona, otvoriti deo za sistem i ažuriranja i ručno proveriti da li je nova verzija dostupna. Preporuka je da telefon bude povezan na Wi-Fi i da ima dovoljno baterije kako bi se proces završio bez problema.

Poruka je jasna. Ako koristite Android i odlažete ažuriranja, sada je trenutak da to promenite.

Autor: Iva Besarabić