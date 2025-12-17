AKTUELNO

Auto/Tech

HITNO UPOZORENJE: Ukoliko koristite Android JEDNU STVAR morate odmah da uradite

Izvor: Pink.rs/Telegraf Biznis, Foto: Pixabay.com ||

Ako koristite Android telefon, Google ima poruku koju ne bi trebalo da ignorišete. Novo bezbednosno ažuriranje je već dostupno i zatvara čak 107 ozbiljnih bezbednosnih rupa, uključujući dva zero-day propusta koje hakeri već aktivno koriste za napade na uređaje.

Google potvrđuje da je ažuriranje kritično i da su pojedini propusti dovoljno ozbiljni da mogu dovesti do potpunog onesposobljavanja telefona na daljinu. Najopasniji problem nalazi se u sistemskoj komponenti Framework i može biti iskorišćen bez dodatnih dozvola, ukoliko su zaštite na uređaju zaobiđene.

Drugim rečima, telefon može biti napadnut bez vašeg znanja, samo zato što ažuriranje nije instalirano.

Ko je najugroženiji i kada stiže ažuriranje

Vlasnici Google Pixel telefona trebalo bi da dobiju zakrpu odmah, dok će korisnici uređaja drugih proizvođača, kao što su Samsung, Honor i OnePlus, morati da sačekaju da njihovi proizvođači puste ažuriranje. To može potrajati, ali Google savetuje da se instalacija obavi čim se pojavi obaveštenje.

Iz kompanije dodatno navode da novije verzije Androida imaju unapređene mehanizme zaštite koji otežavaju zloupotrebu propusta, ali to ne menja činjenicu da je ažuriranje neophodno.

Provera je jednostavna. Potrebno je ući u podešavanja telefona, otvoriti deo za sistem i ažuriranja i ručno proveriti da li je nova verzija dostupna. Preporuka je da telefon bude povezan na Wi-Fi i da ima dovoljno baterije kako bi se proces završio bez problema.

Poruka je jasna. Ako koristite Android i odlažete ažuriranja, sada je trenutak da to promenite.

Autor: Iva Besarabić

#Google

#Mobilni telefon

#android

#sistem

#telefon

POVEZANE VESTI

Auto/Tech

CHROME DOBIO HITNO AŽURIRANJE: Proverite verziju i odmah restartujte pretraživač

Auto/Tech

VAŽNO JE! ODMAH AŽURIRAJTE SVOJ GOOGLE CHROME - Otkrivene opasne greške u programu, posebno se čuvajte ove oznake

Auto/Tech

Ove aplikacije su prava SMRT za bateriju, a jednu koristi bukvalno cela Srbija: Otkrivene šokantne brojke

Auto/Tech

DA LI STE ZNALI DA GOOGLE SNIMA SVE ŠTO GOVORITE?! Evo detaljno uputstvo kako da isključite tu opciju

Auto/Tech

Ako koristite Chrome, hitno treba da uradite OVO: Google objavio važno upozorenje

Auto/Tech

Zelena lampica na telefonu nije dobar znak: Evo šta treba da uradite ako je vidite