Meta lansira Instagram Reels na TV: Direktan udar na YouTube!

Meta je pokrenula Instagram Reels aplikaciju za velike ekrane, počevši od Amazon Fire TV uređaja u SAD-u. Ovaj potez označava novu fazu u borbi za dominaciju u svetu kratkih video sadržaja i predstavlja direktan izazov YouTube-u.

Instagram Reels, do sada dostupan isključivo na mobilnim uređajima, od sada se može pratiti i na pametnim televizorima. Meta je zvanično lansirala aplikaciju za Amazon Fire TV, čime je prvi put omogućeno da se Instagram sadržaj konzumira u formatu prilagođenom velikom ekranu.

Nova aplikacija podseća na mobilnu verziju, ali je optimizovana za TV iskustvo. Video zapisi se i dalje prikazuju u portretnom režimu, uz crne trake sa strane, dok su kategorije poput muzike, sporta, putovanja i trendova jasno organizovane. Korisnici mogu da se prijave na svoj nalog, pretražuju kreatore, ostavljaju komentare i lajkaju sadržaj – praktično identično kao na telefonima, ali sada na većem ekranu.

Ovaj potez jasno pokazuje da Meta želi da parira YouTube-u, koji već godinama dominira tržištem video sadržaja, a naročito nakon uvođenja Shorts formata na televizore još 2022. godine. Statistike pokazuju da YouTube na TV-u nadmašuje čak i Netflix i Disney+, pa je Meta odlučila da proširi Reels kako bi zadržala relevantnost u svetu kratkih videa.

Za sada je aplikacija dostupna samo u SAD-u i to na određenim Fire TV uređajima, poput Fire TV Stick HD i Fire TV Stick 4K Plus. Međutim, očekuje se da će uskoro biti proširena na druga tržišta, posebno Indiju, gde Instagram ima preko 480 miliona korisnika i gde Fire TV postaje sve popularniji.

Meta ovim potezom jasno signalizira da želi da osvoji prostor na velikim ekranima i privuče publiku koja preferira gledanje sadržaja na televizoru. Da li će Reels uspeti da se nametne kao ozbiljna konkurencija YouTube-u ili će ostati sporedna opcija – pokazaće reakcije korisnika i brzina globalne ekspanzije.

Autor: Dalibor Stankov