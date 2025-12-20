Ukoliko imate ovu šifru na nalogu, meta ste hakera: Najkorišćenije šifre u 2025. godini

Iako se svake godine upozorava na opasnosti od slabih lozinki, milioni ljudi širom sveta i dalje prave istu grešku i koriste "123456", pa je samim tim je ona ponovo najkorišćenija lozinka. Neverovatna, ali poražavajuća činjenica glasi "123456" je i ove godine najkorišćenija šifra na svetu.

Hakerima ni ne treba trud, vrata su im širom otvorena.

Stručnjaci za sajber-bezbednost upozoravaju da su jednostavne lozinke najlakša meta za hakere. Uprkos tome, korisnici se i dalje oslanjaju na nizove brojeva koje je moguće pogoditi za svega nekoliko sekundi.

Rezultat? Krađe naloga, podataka, pa čak i novca.

Lista najčešće korišćenih šifri gotovo da se ne menja. Ljudi biraju ono što im je lako za pamćenje, ali upravo to hakeri prvo isprobavaju. Kombinacije sa tastature, jednostavne reči i nizovi brojeva i dalje dominiraju internetom.

Top 10 najkorišćenijih šifri u 2025. godini

123456

12345678

123456789

admin

1234

Aa123456

12345

password

123

1234567890

Ako prepoznajete neku od ovih lozinki,loše vesti,vaš nalog je u ozbiljnoj opasnosti.

Stručnjaci apeluju

Jedna mala promena može vas spasiti velike štete

Bezbednosni eksperti savetuju korišćenje dužih lozinki koje sadrže velika i mala slova, brojeve i specijalne znakove. Još bolja opcija je dvofaktorska autentifikacija, koja dodatno štiti naloge čak i ako lozinka "procure".

Godina se menja, tehnologija napreduje, ali lozinke ostaju iste. Dok god je tako, hakeri će imati lak posao. Pitanje nije da li će neko pokušati da vam upadne u nalog, već kada.

Autor: D.Bošković