Uspela prva teleportacija: Ništa više neće biti isto - Ovo će promeniti istoriju

Naučnici su uspeli da promene istoriju i prvi put odrade potpuno savršenu teleportaciju!

Naime, revolucionarni eksperiment koji je predvodio tim sa Univerziteta u Štutgartu u Nemačkoj dovodi kvantni internet korak bliže, a fizičari prvi put teleportuju kvantno stanje između fotona proizvedenih odvojenim izvorima svetlosti.

Ovo dostignuće omogućava inženjerima da odbijaju kvantne informacije kroz ponavljajuće stanice koje se sastoje od "kvantnih tačaka" na velike udaljenosti bez gubitka ili prekida, piše Science Alert.

Slanje signala na daljinu dovodi u opasnost od gubitka kritičnih elemenata informacija. U standardnom širokopojasnom internet kablu, svetlosni signali koji nose podatke se pojačavaju pomoću pojačala, ali pojačavanje kvantnih informacija zahteva izvore svetlosti koji mogu da proizvedu praktično identične fotone.

Specijalni poluprovodnici koji emituju fotone sa visokim nivoom kontrole mogli bi da obave posao. Poznati kao kvantne tačke, oni su u stanju da emituju svetlosne talase na neverovatno preciznim frekvencijama, čineći fotone iz različitih tačaka nemogućim za razlikovanje.

Istraživači su sada teleportovali kvantne informacije između fotona iz dve odvojene kvantne tačke, što je dokaz da ovo zaista može da funkcioniše kao način čuvanja bezbednosti kvantnih podataka u mrežama.

- Po prvi put u svetu, uspeli smo da prenesemo kvantne informacije između fotona koji potiču iz dve različite kvantne tačke - kaže fizičar Peter Mihler sa Univerziteta u Štutgartu.

Iako je teleportacija termin koji kvantni fizičari koriste za ovu vrstu eksperimenata, ono što se ovde zapravo prenosi je kvantno stanje – zapravo nema fotona koji iskaču iz postojanja na jednom mestu i materijalizuju se na drugom.

Da bi se kvantno stanje prenelo između para fotona, dve čestice moraju biti u nejasnom kvantnom obliku. Još važnije, moraju biti inače nerazlučive.

Ovi kvaliteti se lako mogu postići kada dele isti izvor. Pa ipak, različiti izvori rizikuju da proizvedu fotone sa suptilno različitim karakteristikama.

Kvantne tačke ograničavaju ove karakteristike, omogućavajući teleportaciju između potpuno odvojenih lokacija koristeći različite izvore.

Štaviše, eksperimenti koje su sproveli istraživači koristili su standardni optički kabl poput onih koji se danas koriste u onlajn mrežama. Korišćenje postojeće infrastrukture biće ključno za pokretanje i rad kvantnog interneta.

- Prenos kvantnih informacija između fotona iz različitih kvantnih tačaka je ključni korak ka premošćavanju većih udaljenosti- kaže Mihler.

Naučnici još uvek shvataju koliko kvantni internet može da se oslanja na našu postojeću tehnologiju, ali kvantni sloj će biti neophodan za bezbednost i integritet – ako budemo u mogućnosti da ga pokrenemo na dovoljno velikim udaljenostima. Postavka za trenutnu studiju uključivala je optičko vlakno dužine oko 10 metara (skoro 33 stope).

Ima još mnogo posla, a istraživači žele da povećaju udaljenost na kojoj ovo može da funkcioniše, kao i da poboljšaju stopu uspeha teleportacije, koja trenutno iznosi nešto više od 70 procenata.

- Ovi rezultati pokazuju zrelost tehnologije zasnovane na kvantnim tačkama, pokazujući važan gradivni blok za buduću kvantnu komunikaciju - zaključuju istraživači.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Nature Communications.

Autor: A.A.