Viber dobio nove korisne funkcije: Korisnici širom sveta oduševljeni

Rakuten Viber je najavio partnerstvo sa kompanijom DoubleVerify s ciljem unapređenja transparentnosti, bezbednosti i efikasnosti oglašavanja na svojoj platformi.

Kroz ovu saradnju, oglašivačima na Viberu biće dostupni napredni alati za proveru vidljivosti oglasa, merenje pogodnosti sadržaja za brendove, kao i identifikaciju i filtriranje nevažećeg i potencijalno lažnog internet saobraćaja. Time se dodatno jača kontrola nad time gde i u kom kontekstu se oglasi prikazuju, kao i njihova ukupna učinkovitost.

DoubleVerify tehnologija omogućava analizu pozicija oglasa, procenat njihove vidljivosti i detaljne uvide u performanse kampanja, što oglašivačima daje preciznije podatke za optimizaciju i donošenje odluka zasnovanih na kvalitetu medija.

Partnerstvo dolazi u trenutku kada je, prema industrijskim podacima, lažni saobraćaj generisan botovima u digitalnom oglašavanju porastao za 86 odsto tokom druge polovine prošle godine, dok je većina oglašivača izrazila zabrinutost zbog bezbednosti i konteksta u kome se njihovi oglasi pojavljuju.

Iz Rakuten Vibera ističu da je bezbednost korisnika i oglašivača u središtu njihovog poslovanja. "Naše partnerstvo sa DoubleVerify oglašivačima pruža dodatnu sigurnost da će njihove kampanje biti plasirane u bezbednom, transparentnom i relevantnom okruženju", izjavio je Žan-Mark Alomasor, viši direktor za reklamna rešenja u Rakuten Viberu.

Sličan stav dolazi i iz DoubleVerifyja.

- Ova saradnja omogućava nam da podržimo Rakuten Viber u postizanju visokih standarda merenja i efikasnosti digitalnih kampanja, uz pouzdano i interaktivno okruženje za brendove - rekao je Dejvid Godard, viši potpredsednik kompanije DoubleVerify.

