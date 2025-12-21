Devojka pitala ChatGPT nešto što niko pre nje nije: Odgovor je zapalio internet (VIDEO)

Jedan kratak snimak sa platforme X zapalio je društvene mreže zbog neobične i pomalo bizarne rasprave sa ChatGPT-jem. Devojka je od veštačke inteligencije tražila da nabroji imena svih ljudi koji trenutno žive na planeti, njih oko 8,2 milijarde.

ChatGPT je odmah odgovorio da je takav zahtev nemoguć i da ne postoji baza podataka sa imenima svih ljudi na svetu. Umesto da se razgovor tu završi, devojka je nastavila da ga ubeđuje, tvrdeći da je ona “šef” i da je on samo računar koji treba da izvršava njene zahteve.

Telling ChatGPT to recite all 8.2 billion names of everyone on Earth pic.twitter.com/HmGrowmdU1 — Financial Dystopia (@financedystop) 10. децембар 2025.

Jedna rečenica posebno je privukla pažnju gledalaca. ChatGPT joj je mirno odgovorio: "Nije stvar u tome ko je šef". Taj odgovor je mnogima bio dovoljan da snimak podele dalje, jer je delovao gotovo ljudski u kontekstu cele rasprave.

Uprkos daljem insistiranju i ponovljenim pokušajima, veštačka inteligencija nije popustila i ostala je pri stavu da na takav upit neće odgovoriti. Upravo ta kombinacija upornog pitanja i hladnog odbijanja učinila je da video brzo postane viralan.

Autor: Marija Radić