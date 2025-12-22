AKTUELNO

Auto/Tech

Dobro pazite kad sipate ulje u motor: U ovom slučaju ostajete bez automobila

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

Stručnjaci savetuju da u automobile ne stavljate više ulja nego što je potrebno, jer prekomerna količina može oštetiti katalizator, a u ekstremnim slučajevima, može doći i do potpunog oštećenja motora.

Eberhard Lang iz TÜV SÜD-a navodi da ukoliko u motoru ima jako malo ulja, pre ili kasnije mogu nastati problemi u radu, ali isto to će se desiti i ako su njegove količine prekomerne.

On dodaje da još uvek postoji mit da dodavanje ulja više od oznake na mernoj skali ne može da škodi.

Stručnjak objašnjava da ako prepunite, ulje ulazi u usisni trakt kroz ventilaciju kartera.

Na taj način ono može oštetiti katalizator ili na kraju može dovesti i do potpunog oštećenja motora.

Nivo ulja u automobilu najbolje je proveriti nakon oko 1.000 kilometara, a vaš automobil je siguran ukoliko se ulje nalazi u označenom području na mernoj šipki, govori Eberhard Lang.

Kompanija "Kia" dala je savete o prekomernom punjenju ulja, pa su vozače upozorili da previše istog može uzrokovati:

Curenje ulja,

miris paljenog motornog ulja,

dim iz motora,

dim izlazi iz izduvne cevi,

Motor ispušta čudne zvukove.

Merna skala nivoa ulja ima indikatore visokog i niskog nivoa i nivo ulja treba biti između svake oznake, piše Revija HAK.

pročitajte još

Jedan znak doživeće sudbinski preokret: Ono što dolazi u narednih 5 dana briše godine muke

Autor: Marija Radić

#Dim

#Ulje

#greške

#motor

#sipanje

POVEZANE VESTI

Društvo

Grip je opasan ako se ne leči! Ove simptome nikako ne smete zanemarivati

Lifestyle

Samo DVE VOĆKE dnevno mogu značajno smanjiti nivo holesterola: Uvek ih možete naći u marketu

Auto/Tech

TRIK ZA TESTIRANJE ISPRAVNOSTI AUTOMOBILA: Može da vas spase skupe popravke

Auto/Tech

Samouslužne perionice su u modi, ali pazite! Automehaničar upozorava: Ako perete auto sami, obavezno pratite ova pravila

Dom, Lepota i Moda

Posvetljivanje kose limunom je veoma opasno: Nećete verovati šta može da vam se desi

Dom, Lepota i Moda

Zašto decu ne smete da pretrpavate igračkama?