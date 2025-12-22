Dobro pazite kad sipate ulje u motor: U ovom slučaju ostajete bez automobila

Stručnjaci savetuju da u automobile ne stavljate više ulja nego što je potrebno, jer prekomerna količina može oštetiti katalizator, a u ekstremnim slučajevima, može doći i do potpunog oštećenja motora.

Eberhard Lang iz TÜV SÜD-a navodi da ukoliko u motoru ima jako malo ulja, pre ili kasnije mogu nastati problemi u radu, ali isto to će se desiti i ako su njegove količine prekomerne.

On dodaje da još uvek postoji mit da dodavanje ulja više od oznake na mernoj skali ne može da škodi.

Stručnjak objašnjava da ako prepunite, ulje ulazi u usisni trakt kroz ventilaciju kartera.

Na taj način ono može oštetiti katalizator ili na kraju može dovesti i do potpunog oštećenja motora.

Nivo ulja u automobilu najbolje je proveriti nakon oko 1.000 kilometara, a vaš automobil je siguran ukoliko se ulje nalazi u označenom području na mernoj šipki, govori Eberhard Lang.

Kompanija "Kia" dala je savete o prekomernom punjenju ulja, pa su vozače upozorili da previše istog može uzrokovati:

Curenje ulja,

miris paljenog motornog ulja,

dim iz motora,

dim izlazi iz izduvne cevi,

Motor ispušta čudne zvukove.

Merna skala nivoa ulja ima indikatore visokog i niskog nivoa i nivo ulja treba biti između svake oznake, piše Revija HAK.

Autor: Marija Radić