Velike pljačke u kriptu: Hakeri odneli 2,7 milijardi dolara, jedna krađa se posebno izdvaja

Sajber kriminalci su tokom ove godine ukrali kriptovalute u vrednosti od čak 2,7 milijardi dolara, što je najveći zabeležen iznos do sada.

Podaci dolaze od firmi koje se bave praćenjem blokčejna i kripto kriminala, uključujući Chainalysis, TRM Labs i bazu REKT koja evidentira krađe u web3 i DeFi projektima.

U pitanju je oštar skok u odnosu na prethodne godine. Tokom 2024. ukradeno je oko 2,2 milijarde dolara, dok je 2023. ta cifra iznosila približno dve milijarde dolara. Trend je jasan i zabrinjavajući. Napadi su sve ređi, ali kada se dogode, iznosi su drastično veći.

Najveći deo ukupne sume potiče iz jednog jedinog incidenta, koji je ujedno i jedna od najvećih pojedinačnih krađa u istoriji kriptovaluta.

Jedna krađa vredi više od pola godišnjeg bilansa

Najveći udar zabeležen je na kripto berzi Bybit, gde su napadači ukrali oko 1,4 milijarde dolara. Prema navodima koje prenosi TechCrunch, za ovu krađu se sumnjiče hakerske grupe povezane sa državnim strukturama Severne Koreje.

Istrage pokazuju da hakeri povezani sa režimom Kim Džong Una u 2025. godini stoje iza krađa vrednih najmanje dve milijarde dolara, dok se procenjuje da su od 2017. godine ukupno ukrali oko šest milijardi dolara u kriptovalutama. Deo tog novca, prema zapadnim bezbednosnim procenama, koristi se za finansiranje nuklearnog i balističkog programa zemlje koji je pod strogim međunarodnim sankcijama.

Pored Bajbita, 2025. je donela i niz drugih velikih napada koji dodatno osvetljavaju razmere problema u kripto ekosistemu.

DeFi projekti ponovo na udaru

Decentralizovana berza Cetus pretrpela je gubitak od 223 miliona dolara, dok je Balancer ostao bez oko 128 miliona dolara. Još jedan ozbiljan incident zabeležen je na platformi Phemex, sa krađom većom od 73 miliona dolara.

Zajednički imenitelj ovih napada jeste kombinacija složenih tehničkih propusta, lošeg upravljanja ključevima i sve sofisticiranijih hakerskih grupa koje ciljaju upravo DeFi projekte zbog slabije regulacije i ogromnih količina zaključanog kapitala.

Iako se kripto industrija sve više profesionalizuje, ovi brojevi jasno pokazuju da bezbednost i dalje zaostaje za količinom novca koji se u sistemu okreće. Za korisnike to znači samo jedno. Rizik nije nestao, već je postao skuplji nego ikada.

Autor: Marija Radić