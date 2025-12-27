Ne izlazite iz auta, sve snimite i nastavite do prvog sigurnog mesta: Vozači na udaru 'trika sa retrovizorom', prevaranti izvlače ozbiljne pare

Zaključak stručnjaka je jasan, ne izlazite iz vozila, već snimite događaj i nastavite vožnju do sigurnog mesta.

U Italiji se poslednjih nedelja ponovo pojavio prevarantski trik poznat kao „trik sa retrovizorom“, koji turistima može naneti ozbiljnu finansijsku štetu. Iako metoda nije nova, nadležni i putnici upozoravaju da je ponovo u masovnoj primeni, posebno tokom letnje sezone.

Na ovu opasnost upozorio je Krištof Thur, koji na društvenim mrežama redovno deli savete turistima o putovanju kroz Italiju. Prevaranti ciljaju pre svega vozila sa stranim registarskim tablicama, od putničkih automobila do kamperskih vozila.

Kako funkcioniše trik sa retrovizorom

Prevara obično počinje dok se vozite autoputem. Putnici prijavljuju da su čuli jak udarac u vozilo, nakon čega ih drugi vozač prestiže i signalizira da se zaustave. Kada stanu, prevaranti pokazuju oštećen retrovizor i tvrde da je došlo do bočnog sudara tokom vožnje.

Zatim traže da se šteta odmah plati u gotovini, uz obrazloženje da će se tako izbeći intervencija policije i osiguravajuće kompanije. Snimci sa dash-kamera, koje su kasnije objavili turisti, pokazuju da je retrovizor bio oštećen i pre navodnog incidenta.

- Prevaranti koriste trenutak šoka i pritisak vremena kako bi žrtve navele na ishitrene odluke - rekao je Jan Bartholl, stručnjak za turističko pravo, za Travelbook.

Ne zaustavljajte se

Thur savetuje da u ovakvoj situaciji najvažnije bude da se ne staje.

- Najbolje je da nastavite vožnju i da snimate video ili fotografije. U mnogim slučajevima to je dovoljno da prevaranti shvate da su snimani - dodaje on.

Iskustva putnika pokazuju da reakcija policije često izostaje. Jedna od žrtava ispričala je za austrijski dnevni list Kleine Zeitung da su im u policiji rekli da slučaj prijave osiguranju i potom ih uputili da odu.

Zaključak stručnjaka je jasan, ne ulazite u rasprave, ne plaćajte gotovinom, ne izlazite iz vozila, već snimite događaj i nastavite vožnju do sigurnog mesta.

Autor: A.A.