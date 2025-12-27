Temperatura pala na MINUS 60! U poslednjih 50 godina nije bilo hladnije: Neverovatni snimci ledene apokalipse (VIDEO)

Polarni vazduh pokazuje svoje pravo lice na severoistoku Rusije. Minimalna temperatura prethodnih dana u okolini Omjakona spustila se na neverovatnih -59 stepeni, a maksimalna dnevna nije prešla -53°C.
Poslednjih 15 dana temperature širom Sibira i na severoistoku Rusije su ispod -50 stepeni.
Ove temperature daleko su niže od onih u severnijim polarnim predelima.
Širom regiona zatvoreni su vrtići i obdaništa.
Severoistok Azije zimi sen nalazi pod snažnim uticajem veoma jakog sibirskog anticklona, koji uslovljava ovakvo vreme i prosečne temperature ispod -50 stepeni.
❄️ Ice apocalypse in Siberia— NEXTA (@nexta_tv) 24. децембар 2025.
-56°C has been recorded in Yakutia — the lowest temperature on Earth right now.
Residents of the village of Tiksi are suffering from a powerful blizzard that has been ongoing for the third day.
Schools have canceled classes, and kindergartens are… pic.twitter.com/AQ0S2xpFz5
Ledena vazdušna masa iz Sibira prethodnih dana prodrla je sve do evropskog dela Rusije. Tempetrature na evropskoj strani Urala opale su na -46 stepeni, u Moskvi na -20, a ledena vazdzušna masa nastavila je na jug prema Kavkazu, dok je do zapada Rusije došlo do prodora osetno toplije vazdušne mase sa Atlantika.
Ledeno je i na severozapadu Kanade, u provinciji Jukon izmerena je temperatura od -56 stepeni što je najniža temperatura u poslednjih 50 godina.
Istovremeno, snažan ciklon uslovio je prodor vrlo toplog vazduha sa juga sve do Islanda i do polarnog kruga severnog Atlantika, a dodatno je otopliilo i zbog fenskog efekta vetra, pa je na istočnoj obali Islanda prethodnih dana izmereno skoro 20 stepeni.
Topla vazdušna masa sa Atlantka dospela je i do Skandinavije i dalekog severa Evrope, uz temperature širom Norveške i Švedske iznad 10 stepeni, čak su plusu i iznad polarnog kruga i u Laponiji.
Autor: Marija Radić