Temperatura pala na MINUS 60! U poslednjih 50 godina nije bilo hladnije: Neverovatni snimci ledene apokalipse (VIDEO)

Polarni vazduh pokazuje svoje pravo lice na severoistoku Rusije. Minimalna temperatura prethodnih dana u okolini Omjakona spustila se na neverovatnih -59 stepeni, a maksimalna dnevna nije prešla -53°C.

Poslednjih 15 dana temperature širom Sibira i na severoistoku Rusije su ispod -50 stepeni.

Ove temperature daleko su niže od onih u severnijim polarnim predelima.

Širom regiona zatvoreni su vrtići i obdaništa.

Severoistok Azije zimi sen nalazi pod snažnim uticajem veoma jakog sibirskog anticklona, koji uslovljava ovakvo vreme i prosečne temperature ispod -50 stepeni.

❄️ Ice apocalypse in Siberia



-56°C has been recorded in Yakutia — the lowest temperature on Earth right now.



Residents of the village of Tiksi are suffering from a powerful blizzard that has been ongoing for the third day.



Schools have canceled classes, and kindergartens are… pic.twitter.com/AQ0S2xpFz5 — NEXTA (@nexta_tv) 24. децембар 2025.

Ledena vazdušna masa iz Sibira prethodnih dana prodrla je sve do evropskog dela Rusije. Tempetrature na evropskoj strani Urala opale su na -46 stepeni, u Moskvi na -20, a ledena vazdzušna masa nastavila je na jug prema Kavkazu, dok je do zapada Rusije došlo do prodora osetno toplije vazdušne mase sa Atlantika.

Ledeno je i na severozapadu Kanade, u provinciji Jukon izmerena je temperatura od -56 stepeni što je najniža temperatura u poslednjih 50 godina.

Istovremeno, snažan ciklon uslovio je prodor vrlo toplog vazduha sa juga sve do Islanda i do polarnog kruga severnog Atlantika, a dodatno je otopliilo i zbog fenskog efekta vetra, pa je na istočnoj obali Islanda prethodnih dana izmereno skoro 20 stepeni.

Topla vazdušna masa sa Atlantka dospela je i do Skandinavije i dalekog severa Evrope, uz temperature širom Norveške i Švedske iznad 10 stepeni, čak su plusu i iznad polarnog kruga i u Laponiji.

Autor: Marija Radić