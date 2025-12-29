Direktor Open AI-ja otkrio: ChatGPT će sledeće godine moći da uradi nešto što čovek ne može

Sem Altman, direktor OpenAI-ja predviđa da će sledeći veliki proboj na putu ka nadljudskoj veštačkoj inteligenciji nastupiti u trenutku kada AI sistemi dobiju, kako kaže, „beskonačno, savršeno pamćenje“.

Dok su se najnoviji pomaci kompanije koja stoji iza ChatGPT-ja, ali i njenih konkurenata koji razvijaju velike jezičke modele, uglavnom fokusirali na unapređenje sposobnosti razumevanja, Altman ističe da ga najviše raduje upravo razvoj memorije veštačke inteligencije.

Govoreći u Big Technology Podcastu, naveo je da OpenAI radi na tome da AI već 2026. godine bude sposoban da pamti „svaki detalj čitavog vašeg života“.

Kako je objasnio, čak ni najbolji lični digitalni asistenti danas nemaju tu mogućnost. Ne mogu da zapamte svaku reč koju je neko ikada izgovorio, niti da pročitaju i razumeju svaki dokument koji je korisnik napisao. Ne mogu svakodnevno da prate sav nečiji rad, da pamte sitne detalje i da učestvuju u životu jedne osobe na tom nivou. Altman podseća da nijedan čovek nema savršeno i beskonačno pamćenje, dok će veštačka inteligencija, po njegovom uverenju, to svakako moći.

Prema njegovim rečima, upravo je memorija trenutno jedna od najslabijih tačaka AI sistema. Ona je i dalje vrlo gruba i u ranoj fazi razvoja, ali se o njenom unapređenju u OpenAI-ju intenzivno razmišlja i razgovara.

Altmanovi komentari dolaze svega nekoliko nedelja nakon navoda da je u kompaniji proglašeno stanje „crvenog alarma“ posle lansiranja najnovijeg Google-ovog modela Gemini.

Google je u novembru predstavio Gemini 3 kao početak „nove ere inteligencije“, ističući da je model postigao rekordne rezultate na brojnim industrijskim testovima i merilima.

Ipak, Altman je umanjio ozbiljnost pretnje koju Gemini 3 predstavlja za OpenAI, navodeći da nije neuobičajeno da kompanija brzo reaguje na pojavu nove konkurencije.

Prema njegovim rečima, zdrava doza paranoje i brzo delovanje su poželjni kada se pojavi potencijalna tržišna opasnost.

Podsetio je da se slična situacija već događala, kako ranije, tako i početkom ove godine sa modelom DeepSeek. Iako Gemini 3, barem zasad, nije imao onaj efekat kojeg su se u OpenAI-ju pribojavali, ukazao je na određene slabosti u njihovoj ponudi proizvoda i strategiji.

Altman ističe da se na tim nedostacima već radi i da se problemi rešavaju vrlo brzo.

Autor: Iva Besarabić