Automobilom ludovao po trgu, pa rasturio ogromnu jelku: Kamera sve snimila, evo koja kazna je usledila (VIDEO)

Noćna vožnja, u južnom Kazahstanu, krenula je po zlu, a sve je okončano bizarnim incidentom u kojem je stradala ogromna gradska jelka.

Nadzorne kamere zabeležile su trenutak kada je vozač "lade", u ranim jutarnjim satima, velikom brzinom izvodio manevre na praznom trgu, a zatim napravio lošu procenu i - veliku štetu.

Atrakcija ostala na pločniku

Tokom izvođenja drugog kružnog manevra, četvorotočkaš se silovito zabio u jelku, visoku 12 metara, i oborio je, prenosi New York Post.

Nakon incidenta, vozač je pobegao sa lica mesta, dok je gradska atrakcija ostala na pločniku.

Kazakhstan: A driver in a classic Lada tried drifting around a Christmas tree... and sent it crashing down. pic.twitter.com/eGTwl5At5b — Open Source Intel (@Osint613) 24. децембар 2025.

Prema lokalnim medijima, policija je dobila prijavu, oko 3 sata, da je nepoznati vozač udario u jelku na centralnom trgu, a zatim pobegao.

Samostalno sanirao štetu

Ne dugo potom, vozač je identifikovan, a utvrđeno je da je upravljao modelom VAZ-2105.

Njemu je izrečena novčana kazna zbog opasne vožnje, ali i naložena neobična mera - da samostalno sanira štetu.

“Mladi vozač je popravio oštećenu jelku i obećao da ubuduće neće činiti slične prekršaje“, saopštila je policija.

Autor: Marija Radić