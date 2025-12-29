AKTUELNO

Extra

Automobilom ludovao po trgu, pa rasturio ogromnu jelku: Kamera sve snimila, evo koja kazna je usledila (VIDEO)

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Noćna vožnja, u južnom Kazahstanu, krenula je po zlu, a sve je okončano bizarnim incidentom u kojem je stradala ogromna gradska jelka.

Nadzorne kamere zabeležile su trenutak kada je vozač "lade", u ranim jutarnjim satima, velikom brzinom izvodio manevre na praznom trgu, a zatim napravio lošu procenu i - veliku štetu.

Atrakcija ostala na pločniku

Tokom izvođenja drugog kružnog manevra, četvorotočkaš se silovito zabio u jelku, visoku 12 metara, i oborio je, prenosi New York Post.

Nakon incidenta, vozač je pobegao sa lica mesta, dok je gradska atrakcija ostala na pločniku.

Prema lokalnim medijima, policija je dobila prijavu, oko 3 sata, da je nepoznati vozač udario u jelku na centralnom trgu, a zatim pobegao.

Samostalno sanirao štetu

Ne dugo potom, vozač je identifikovan, a utvrđeno je da je upravljao modelom VAZ-2105.

Njemu je izrečena novčana kazna zbog opasne vožnje, ali i naložena neobična mera - da samostalno sanira štetu.

“Mladi vozač je popravio oštećenu jelku i obećao da ubuduće neće činiti slične prekršaje“, saopštila je policija.

Autor: Marija Radić

#Automobil

#Jelka

#Kazahstan

#Rušenje

#lada

POVEZANE VESTI

Domaći

ZAVIRITE U STAN ALEKS NIKOLIĆ: Bivša učesnica Zadruge uživa u domu koji odiše toplinom, a tek da vidite prazničnu dekoraciju... (FOTO)

Domaći

Trese se hotel! Obezbeđenje razdvaja Aneli i Luku, lete stvari, vređaju se najstrašnije: Alibaba te je odj*b*o i pokazao ko si! (VIDEO)

Domaći

HUMANOST I LEPOTA NA JEDNOM MESTU: Andrea Mitrović okitila jelku koja ostavlja bez daha, a motiv će vas ODUŠEVITI (FOTO+VIDEO)

Dom, Lepota i Moda

POSTAVITE JELKU NA PRAVO MESTO! Ovako privlačite novac, sreću i ljubav u 2026.

Domaći

IMA OPEKOTINE PO LICU I ŠACI: Oglasila se sestra muzičara DNK grupe, koja je nastupala u diskoteci u Kočanima kada je izbio POŽAR!

Hronika

Jeziva smrt vlasnika radnje u Smederevu: Kamera sve snimila, ceo grad u šoku