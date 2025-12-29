Automobilom ludovao po trgu, pa rasturio ogromnu jelku: Kamera sve snimila, evo koja kazna je usledila (VIDEO)

Noćna vožnja, u južnom Kazahstanu, krenula je po zlu, a sve je okončano bizarnim incidentom u kojem je stradala ogromna gradska jelka.
Nadzorne kamere zabeležile su trenutak kada je vozač "lade", u ranim jutarnjim satima, velikom brzinom izvodio manevre na praznom trgu, a zatim napravio lošu procenu i - veliku štetu.
Atrakcija ostala na pločniku
Tokom izvođenja drugog kružnog manevra, četvorotočkaš se silovito zabio u jelku, visoku 12 metara, i oborio je, prenosi New York Post.
Nakon incidenta, vozač je pobegao sa lica mesta, dok je gradska atrakcija ostala na pločniku.
Kazakhstan: A driver in a classic Lada tried drifting around a Christmas tree... and sent it crashing down. pic.twitter.com/eGTwl5At5b— Open Source Intel (@Osint613) 24. децембар 2025.
Prema lokalnim medijima, policija je dobila prijavu, oko 3 sata, da je nepoznati vozač udario u jelku na centralnom trgu, a zatim pobegao.
Samostalno sanirao štetu
Ne dugo potom, vozač je identifikovan, a utvrđeno je da je upravljao modelom VAZ-2105.
Njemu je izrečena novčana kazna zbog opasne vožnje, ali i naložena neobična mera - da samostalno sanira štetu.
“Mladi vozač je popravio oštećenu jelku i obećao da ubuduće neće činiti slične prekršaje“, saopštila je policija.
Autor: Marija Radić