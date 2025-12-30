Uradite ove 3 stvari u novogodišnjoj noći i pruvući ćete novac i sreću: Evo kako da vam u 2026. sve bude potaman

Kako se dani i sati približavaju ponoći 31. decembra, čak i najrealniji ljudi postaju pomalo sanjari. A narodna verovanja ostavila su nam u naseđe jednostavne, ali efikasne rituale koji pomažu u privlačenju novca, ljubavi i uopšte properiteta u novogodišnjoj noći.

Pre nego što počnete da dočekujete Novu godinu, očistite svoj dom od "energetske prašine“ nakupljene tokom godine. Posvetite malo vremena sređivanju doma, pregledajte svoj garderober: rešite se svega što izaziva neprijatna sećanja. Stara odeća predstavlja staru energiju.

U novogodišnjoj noći izaberite svetlu svečanu odeću. Što je vaš izgled svetliji, to je energetska poruka univerzumu jača i glasi: "Otvorena sam za promene i radost!“

Novčić u džepu pre nego što otkuca ponoć

Ako želite da imate zdrave finansije u 2026. godini, stavite novčić ili novčanicu u džep u novogodišnjoj noći - uradite to pre nego što sat otkuca ponoć. Ako vaša praznična odeća nema džepove, jednostavno zakačite novčić na odeću ili sakrijte novčanicu u cipelu. Veruje se da u tom trenutku uspostavljate svoj finansijski kanal za narednih dvanaest meseci.

A posle praznika, ne trošite taj novčić ili tu novčanicu. Stavite je na sigurno mesto ili u novčanik – postaće vaš lični talisman izobilja.

U ponoć otvorite vrata da prizovete sreću

Čim sat otkuca ponoć, otvorite ulazna vrata na minut - to je znak da pozivate sreću u svoj dom. Veruje se da prvi dašak hladnog vazduha donosi energiju obnove u vaš dom.

Ne morate dugo da držite vrata otvorena - dovoljan je simboličan gest. Izgovorite naglas: "Staro odlazi, novo dolazi. Srećo, uđi!“ Ovaj ritual je jednostavan, ali mnogi se kunu u njega. Ključ je u tome da ga izvedete sa verom i pozitivnim stavom.

Kada sat otkuca dvanaest, ako je u blizini neko sa kim želite da krenete napred u životu, uzmite ga za ruku i mentalno recite: "Sat otkucava, udara, broji naše vreme, rasipa sreću.“ Ovo je drevna čarolija koja simbolizuje harmoniju u paru. Kaže se da će oni koji dočekaju Novu godinu ruku pod ruku hodati kroz život zajedno tokom cele godine - sa poverenjem i ljubavlju.

Međutim, svi pomenuti rituali su besmisleni bez jednog jednostavnog uslova: vašeg unutrašnjeg stanja.

Raspoloženje sa kojim dočekujete 2026. u velikoj meri će odrediti njen tok. Pokušajte da se ne zadržavate na problemima ili svađate u novogodišnjoj noći. Smejte se, grlite svoje voljene, uživajte čak i u sitnicama - tako se postavlja energetski temelj za srećnu godinu.

Možda izgleda kao da su sva narodna verovanja tek stvar tradicije. Ali psihologija tvrdi da kada osoba svesno izvodi ritual, ona se programira za uspeh. Zato ove Nove godine dozvolite sebi da verujete u čuda. Držite novčić u džepu, otvorite vrata i obavezno se osmehnite - iz osmeha se rađa sreća, a sa njom dolaze novac i ljubav.

Autor: A.A.