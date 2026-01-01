Muzej PROMAŠENIH POKLONA otvoren u Torontu: Ovo je prilika da zablistaju, umesto da završe u ormaru

U Torontu je otvoren neobičan muzej, u kojem su izloženi "promašeni pokloni", odnosno darovi koji se nisu dopali osobi koja ih je dobila.

Muzej je pozvao građane da doniraju poklone koji jednostavno nisu za njih, kojima nije posvećeno mnogo pažnje prilikom odabira, ili koji su jednostavno "zaista užasan poklon".

Šta je izloženo?

Prema muzeju, stvari koje su "poklonjene iz obaveze, pogrešne procene ili čiste apatije" mogu pronaći novi dom i dobiti priliku da zablistaju, umesto da budu zakopane u dubinama ormara.

"U fokus stavljamo sve što neko lično smatra lošim poklonom i generalno ne odbijamo prijave osim ako predmet očigledno ne ispada iz duha izložbe. Uvek kažemo da je loš poklon jedne osobe - blago druge osobe. Zato je svaki poklon u muzeju izložen uz kratko objašnjenje zašto ga je osoba koja ga je dobila smatra lošim poklonom", rečeno je.

Od poklona koji su trenutno izloženi, između ostalih, ističe se antička lutka sa rotirajućom porcelanskom glavom koja ima tri različita izraza lica - "od jezivih do zastrašujućih".

Najavljena humanitarna akcija

Drugi predmet je "zver od školjke", teška skulptura napravljena od desetina šiljatih školjki koje formiraju "veliko, mrljasto stvorenje" koje podseća na puža.

Treći "najgori" poklon je mali bakarni tiganj, gde je priča o poreklu daleko gora od samog poklona (kupljen je u uverenju da je regularne veličine, a ispostavilo se da je kupcu isporučen tiganj prečnika samo nekoliko centimetara).

Pokloni izloženi u muzeju su pozajmljeni ili donirani, a donirani proizvodi će kasnije biti izloženi na aukciji, sa koje će prihod biti uručen banci hrane "Dnevni hleb".

Izložba će biti otvorena do 4. januara.

Autor: Marija Radić