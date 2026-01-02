Nestvaran prizor: Na dočeku Nove godine na Kopakabani 2,6 miliona, oboren Ginisov rekord (FOTO)

Proslava Nove godine u Rio de Žaneiru okupila je 5,1 milion ljudi, pri čemu je samo na plaži Kopakabana spektakularnom dočeku prisustvovalo 2,6 miliona čime je premašen prošlogodišnji broj prisutnih koji je ginisova knjiga rekorda proglasila za najveću novogodišnju proslavu na svetu.

Svečanost na čuvenoj plaži u Brazilu, jednoj od zemalja koje su poslednje dočekale Novu godinu, osvetlio je šou pirotehnike instalirane na 19 splavova, preneo je O Globo.

Spektakl je upotpunjen audiovizuelnom predstavom u kojoj je učestvovalo 1.200 dronova, a smatra se da je to najveća prezentacija dronova ikada održana na velikim događajima u Latinskoj Americi.

Dronovi su formirali slike koje su simbol Rija, kao što su statua Hrista Spasitelja i Glava šećera, a takođe je projektovano ljudsko lice koje „razgovara“ sa publikom.

Okupljeni na Kopakabani mogli su da čuju nastupe izvođača kao što su Belo i Alcione, Žilberto Gil i Nej Matogroso.

Pored Kopakabane i na plažama Leme i Flamengo priređene su spektakularne proslave, preneo je O Globo.

Autor: Marija Radić