OVIH PET STVARI 'JEDU' BATERIJU NA TELEFONU A DA TOGA NISTE NI SVESNI: Jednu grešku skoro svi prave

Pre nego što se odlučite na zamenu baterije, pročitajte koji su to trikovi da joj produžite trajanje.

To što vam se baterija potroši prebrzo može biti zbog toga što imate previše aplikacija uključenih, pa ste bespotrebno "uposlili" svoj telefon.

Ovim trikovima ne samo da ćete produžiti trajanje baterije, nego i njen život.

Ako ostavljate aplikacije da rade kada ih ne koristite, najbrže trošite bateriju na telefonu. Potrebno je samo da steknete tu naviku da isključujete aplikaciju kada je ne koristite ili bar na neko vreme.

Automatsko zaključavanje i svetlo

Telefon troši bateriju gotovo sve vreme, ali mnogo manje ako namestite da se ekran zaključa automatski što pre, čim ga spustite. U suprotnom će samo brže i više trošiti bateriju, pa ćete morati dopunjavati telefon, ako niste poslušali ni savet o aplikacijama gotovo svaki dan i to najmanje jednom.

Smanjite svetlo na telefonu i ono jako koristite samo ako treba da nešto osvetlite, da telefon upotebite kao bateriju. Uz to, manje tipkajte bespotrebno po telefonu i ne proveravajte koliko je sati ako imate sat na ruci.

Blutut

Za bilo koji telefon važi pravilo da isključite blutut kada ga ne koristite. Na ovaj način ne samo da štedite bateriju nego i štitite telefon od hakera koji na taj način (ako su vam ublizini) mogu da "provale" u vaš telefon putem blututa i ukradu informacije.

Punjenje

Jedna od najčešćih grešaka koje radimo je da ostavimo telefon predugo nepotrebno na punjaču. I da, pogrešno ste mislili - tako nećete bolje napuniti telefon. Što duže ostavite telefon na punjaču, nakon što je napunjen, to je gore po njega. U tom slučaju telefon postaje na neki način ovisan o konstantnom punjenju, pa će baterija brže “curiti”.

Zvukovi i tipke

Ako igrate igrice na telefonu zvuk obavezno isključite – tako ćete uveliko trošiti manje energije sa baterije. Slično je i sa tipkama - isključite zvuk tipki, ali i osvetljenje za tipke, ako vam nije potrebno.

Telefon isključujte kada ga ne koristite. Takođe, ako vidite da vam je baterija pri kraju, a telefon bi vam mogao zatrebati, isključite ga, pa uključite samo onda kada budete trebali obaviti taj hitni poziv.

Ajfon

Neki telefoni, poput IOS 7 mogu da automatski apdejutuju vaše aplikacije kada god "uhvate" WiFi. To uveliko troši bateriju. Zato, isključite automatske aplikacije i prebacite se na "ručni apdejt".

Isključite WiFi (pa i blutut) kada idete napolje i kada ih ne koristite. Isto važi i za aplikacije koje ne koristite. Neke od njih možete i izbrisati sa telefona ako vam ne trebaju. Ne koristite dinamične pozadine, jer one vuku mnogo više energije nego obične.

Autor: Iva Besarabić