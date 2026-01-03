Najpretraživaniji pojmovi tokom 2025. godine prema Guglu: Šta je ljude najviše interesovalo

AI asistent Gemini bio najtraženiji pretraživani pojam u Guglu na celom svetu u 2025. godini.

Prema izveštaju "Google Year in Search 2025", koji otkriva šta su ljudi širom sveta najviše pretraživali tokom protekle godine, najistaknutiji pojam bio je Gemini, Guglov AI asistent, što pokazuje koliko je veštačka inteligencija privlačila pažnju korisnika, piše "Search Engine Journal".

Pored toga, sport je imao ogroman uticaj na trendove, posebno su utakmice kriketa između Indije i Engleske i između Indije i Australije zauzele visoke pozicije u globalnim pretragama.

U kategoriji vesti, veliki broj pretraga izazvale su političke i društvene teme, uključujući atentat na Čarlija Kirka, koji se našao visoko među najtraženijim događajima.

Među poznatim ličnostima posebno je bio pretraživan američki bokser Terens Kraford, koji je predvodio listu najtraženijih sportista na Guglu tokom 2025. godine.

Izveštaj takođe pokriva druge segmente, od zabave i kulture do tehnologije, pružajući uvid u to kako su se interesovanja korisnika razvijala tokom godine.

Globalnih top 10 trendova pretrage:

Gemini

Indija - Engleska

Čarli Kirk

Svetsko klupsko prvenstvo

Indija - Australija

DeepSeek

Azijski kup

Iran

iPhone 17

Pakistan - Indija

Ni Labubu lutke nisu izostavljene ove godine u Guglovim pretragama.

Autor: A.A.