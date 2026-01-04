AKTUELNO

Extra

Umrla sestra Ane Frank: Preživela Aušvic, a sada joj kralj odao počast

Izvor: Kurir.rs, Foto: Unsplash.com ||

U emotivnoj izjavi objavljenoj na mreži X, kralj Čarls se, zajedno sa kraljicom Kamilom, oprostio od Eve rečima punim poštovanja

Kralj Čarls III odao je dirljivu počast Evi Šlos, preživeloj logor Aušvic i polusestri Ane Frank, koja je preminula u 96. godini života.

Eva Šlos bila je suosnivač i počasna predsednica Fondacije Ane Frank, čiji je pokrovitelj kraljica Kamila, a ceo svoj život posvetila je borbi protiv mržnje, netrpeljivosti i zaborava.

„Nezamislivi užasi koje je preživela“

U emotivnoj izjavi objavljenoj na mreži X, kralj Čarls se, zajedno sa kraljicom Kamilom, oprostio od Eve rečima punim poštovanja:

„Moja supruga i ja duboko smo ožalošćeni zbog smrti Eve Šlos. Užasima koje je preživela kao mlada žena nemoguće je u potpunosti pojmiti razmere, a ipak je ostatak svog života posvetila prevazilaženju mržnje i predrasuda, promovišući dobrotu, hrabrost, razumevanje i otpornost kroz svoj neumorni rad u Fondaciji Ane Frank Ujedinjenog Kraljevstva i u edukaciji o Holokaustu širom sveta.“

Duboko lično poštovanje

Kralj je istakao i ličnu povezanost sa Evom Šlost:

„Oboje smo bili privilegovani i ponosni što smo je poznavali i duboko smo joj se divili.“

Poruku je zaključio snažnom i simboličnom rečenicom:

„Neka njeno sećanje bude blagoslov svima.“

Život posvećen sećanju i borbi protiv mržnje

Eva Šlos je kao tinejdžerka preživela Aušvic, dok su mnogi članovi njene porodice stradali u Holokaustu. Nakon rata njena majka udala se za Otoa Franka, oca Ane Frank, čime je postala njena polusestra.

Decenijama je neumorno govorila o svom iskustvu, obraćala se mladima širom sveta i upozoravala na opasnosti mržnje, diskriminacije i ravnodušnosti.

Njena smrt predstavlja ogroman gubitak, ali njena poruka o hrabrosti, empatiji i odgovornosti da se istorija nikada ne ponovi – ostaje snažnija nego ikad.

Autor: S.M.

#Ana Frank

#Aušvic

#Kralj

#preživljavanj

POVEZANE VESTI

Svet

KRALJ ČARLS VIĐEN ISPRED IMANJA: Veruje se da njegova borba protiv RAKA teče po planu, a detalj u Kamilinom ponašanju posebno PRIVLAČI PAŽNJU

Showbiz

EVO GDE SU ČARLS I KAMILA PROSLAVILI 19 GODINA BRAKA! Prvi put nakon dijagnoze raka napustio zemlju, a sad je izašao u javnost!

Showbiz

Kralj Čarls se obratio naciji i otkrio detalje o svojoj bolesti: Iz sopstvenog iskustva znam...

Svet

'IMAM DOBRE VESTI' Kralj Čarls obradovao naciju novim informacijama o svojoj TEŠKOJ BOLESTI

Showbiz

Šta će se desiti sa kraljicom Kamilom, ako kralj Čarls umre prvi? Ovo pravilo će morati da poštuje

Svet

Kralj Čarls zvanično oduzeo sve kraljevske titule princu Endrjuu: Evo kako će se od sada predstavljati