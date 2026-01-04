Umrla sestra Ane Frank: Preživela Aušvic, a sada joj kralj odao počast

U emotivnoj izjavi objavljenoj na mreži X, kralj Čarls se, zajedno sa kraljicom Kamilom, oprostio od Eve rečima punim poštovanja

Kralj Čarls III odao je dirljivu počast Evi Šlos, preživeloj logor Aušvic i polusestri Ane Frank, koja je preminula u 96. godini života.

Eva Šlos bila je suosnivač i počasna predsednica Fondacije Ane Frank, čiji je pokrovitelj kraljica Kamila, a ceo svoj život posvetila je borbi protiv mržnje, netrpeljivosti i zaborava.

„Nezamislivi užasi koje je preživela“

U emotivnoj izjavi objavljenoj na mreži X, kralj Čarls se, zajedno sa kraljicom Kamilom, oprostio od Eve rečima punim poštovanja:

„Moja supruga i ja duboko smo ožalošćeni zbog smrti Eve Šlos. Užasima koje je preživela kao mlada žena nemoguće je u potpunosti pojmiti razmere, a ipak je ostatak svog života posvetila prevazilaženju mržnje i predrasuda, promovišući dobrotu, hrabrost, razumevanje i otpornost kroz svoj neumorni rad u Fondaciji Ane Frank Ujedinjenog Kraljevstva i u edukaciji o Holokaustu širom sveta.“

A message from The King following the death of Auschwitz survivor, Eva Schloss.



Eva was Anne Frank’s step-sister, and co-Founder and Honorary President of the @AnneFrankTrust, of which The Queen is Patron. The Trust works to empower young people to challenge prejudice. pic.twitter.com/8HEC8lrtYp — The Royal Family (@RoyalFamily) 04. јануар 2026.

Duboko lično poštovanje

Kralj je istakao i ličnu povezanost sa Evom Šlost:

„Oboje smo bili privilegovani i ponosni što smo je poznavali i duboko smo joj se divili.“

Poruku je zaključio snažnom i simboličnom rečenicom:

„Neka njeno sećanje bude blagoslov svima.“

Život posvećen sećanju i borbi protiv mržnje

Eva Šlos je kao tinejdžerka preživela Aušvic, dok su mnogi članovi njene porodice stradali u Holokaustu. Nakon rata njena majka udala se za Otoa Franka, oca Ane Frank, čime je postala njena polusestra.

Decenijama je neumorno govorila o svom iskustvu, obraćala se mladima širom sveta i upozoravala na opasnosti mržnje, diskriminacije i ravnodušnosti.

Njena smrt predstavlja ogroman gubitak, ali njena poruka o hrabrosti, empatiji i odgovornosti da se istorija nikada ne ponovi – ostaje snažnija nego ikad.

Autor: S.M.