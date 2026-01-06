Super savet za zaleđenu šoferku: Samo jedna tečnost deluje istog trenutka i veoma je jeftina

Zima je okovala naš grad, a sneg, minus i kiša su kombinacija od koje se vozačima diže kosa na glavi. Ledena kiša često zna da napravi velike probleme, počev od onog koji nastaje i pre nego što ste startovali motor.

U pitanju je, pogađate, zaleđena šoferka, ali i ostali prozori na automobilu. Za struganje leda vam je potrebno mnogo vremena, a ako tražite sredstvo koje je efikasno, a ne košta stotine dinara onda ste na dobrom mestu.

Često smo svedoci da su neke najjednostavnije stvari ujedno i najefikasnije. Tako je i ovde slučaj.

Da biste odledili automobil ne morate da kupujete nikakve specijalne tečnosti, koje znaju da budu veoma skupe, a delimično efikasne. U svakom domu postoji neka bočica sa alkoholom 70 %, a ako je i vi imate eto rešenja.

Da biste bili ekonomični, prespite alkohol u bocu sa raspršivačem. Možete iskoristiti i neku staru, praznu, idealno od tečnosti za pranje prozora. Isprskajte alkoholom stakla. Ako je tanak led odmah ga možete ukloniti brisačima.

Ako je pak sloj leda deblji, isprskajte obilnije, pustite minut da se led raskravi i zatim uradite isto, uključite brisače i led je nestao. Isto uradite i sa svim ostalim prozorima, a nakon toga strugačem samo lagano uklonite naslage leda.

Još jedna dobra stvar u ovoj priči je što alkohol neće dozvoliti da se stakla brzo ponovo zalede, jer se alkohol ne ledi.

Upravo zato ovaj trik obožavaju ljudi širom sveta, em je efikasno, em boca od 1l alkohola košta manje od 300 dinara, a budući da u Srbiji dani sa ledom i veoma niskim temperaturama nisu brojni, vrlo je verovatno da će vam jedna boca biti dovoljna za celu zimu.

Autor: A.A.