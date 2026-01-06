AKTUELNO

Auto/Tech

NIKADA NE BISTE POGODILI: Ovo je u 2025. godini bio najtraženiji pojam na Guglu

Izvor: Kurir, Foto: Unsplash.com ||

Najtraženiji pojam na Google pretraživaču za 2025. godinu pokazuje trend rasta interesovanja za AI

Prema podacima Google Year in Search 2025, globalno najtraženiji izraz na Guglu u 2025. godini bio je Gemini, veštački inteligentni asistent koji stoji iza Googleove AI tehnologije. Ovaj rezultat pokazuje koliko je interesovanje za veštačku inteligenciju poraslo tokom godine.


Na listi najtraženijih pojmova sport je takođe imao značajan uticaj. Mečevi u kriketu između Indije i Engleske, kao i Indije i Australije, našli su se među najčešće pretraživanim, dok je Svetsko klupsko prvenstvo u fudbalu zauzelo visoko mesto, što odražava globalnu privlačnost velikih sportskih takmičenja.

Među najpretraživanijim temama našao se i Čarli Kirk, američki konzervativni politički aktivista čije ime je visoko rangirano nakon njegove smrti, što je izazvalo veliko interesovanje korisnika interneta širom sveta.

Pored toga, tehnološke teme kao što su iPhone 17 i drugi trendovi u oblasti novih uređaja i aplikacija takođe su privlačili pažnju pretraživača. Sport, geopolitičke teme poput situacije u Iranu i odnosa Pakistana i Indije takođe su se našle među pojmovima sa velikim brojem pretraga.

Ovakvi podaci pokazuju kako su u 2025. godini digitalna znatiželja i pretrage reflektovale aktuelne tehnološke inovacije, velike sportske događaje i političke teme koje su oblikovale globalnu pažnju, prenosi bbc.

Autor: D.Bošković

#2025

#Google

#najtraženiji pojam

#pojam

POVEZANE VESTI

Auto/Tech

Najpretraživaniji pojmovi tokom 2025. godine prema Guglu: Šta je ljude najviše interesovalo

Auto/Tech

Čuvenom pretraživaču preti kraj? Mladi više ne koriste Google, ovo je njihov izbor

Svet

Najvažniji događaji u svetu u 2025. godini! Dominacija Trampa, Gaza, rusko-ukrajinski rat, jačanje desnice na izborima u Nemačkoj...

Extra

Proročanstvo AI verzije Baba Vange za 2025. godinu: Problem sa zdravljem za Trampa, preokret u Ukrajini, Putinova drama

Društvo

Reputeo iz Beograda osvojio priznanje na GITEX Global 2025 u okviru CyberE71 izazova

Ostali sportovi

Uspešna sportska godina za sportiste Čukarice! Đorđe Bulić: U 2025. godini podigli smo lestvicu visoko, ali to nas ne opterećuje