NIKADA NE BISTE POGODILI: Ovo je u 2025. godini bio najtraženiji pojam na Guglu

Najtraženiji pojam na Google pretraživaču za 2025. godinu pokazuje trend rasta interesovanja za AI

Prema podacima Google Year in Search 2025, globalno najtraženiji izraz na Guglu u 2025. godini bio je Gemini, veštački inteligentni asistent koji stoji iza Googleove AI tehnologije. Ovaj rezultat pokazuje koliko je interesovanje za veštačku inteligenciju poraslo tokom godine.



Na listi najtraženijih pojmova sport je takođe imao značajan uticaj. Mečevi u kriketu između Indije i Engleske, kao i Indije i Australije, našli su se među najčešće pretraživanim, dok je Svetsko klupsko prvenstvo u fudbalu zauzelo visoko mesto, što odražava globalnu privlačnost velikih sportskih takmičenja.

Među najpretraživanijim temama našao se i Čarli Kirk, američki konzervativni politički aktivista čije ime je visoko rangirano nakon njegove smrti, što je izazvalo veliko interesovanje korisnika interneta širom sveta.

Pored toga, tehnološke teme kao što su iPhone 17 i drugi trendovi u oblasti novih uređaja i aplikacija takođe su privlačili pažnju pretraživača. Sport, geopolitičke teme poput situacije u Iranu i odnosa Pakistana i Indije takođe su se našle među pojmovima sa velikim brojem pretraga.

Ovakvi podaci pokazuju kako su u 2025. godini digitalna znatiželja i pretrage reflektovale aktuelne tehnološke inovacije, velike sportske događaje i političke teme koje su oblikovale globalnu pažnju, prenosi bbc.

Autor: D.Bošković