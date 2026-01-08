Ne vucite zaleđenu bravu! Ovo treba da uradite ukoliko ne možete da otvorite vrata automobila!

Umesto da nasilno povučete vrata, prvo bi trebalo da pritisnete spoljnu stranu vrata automobila. Uz malo veštine, led može da popuca.

Zimska jutra znaju da iznenade i iskusne vozače - naročito kada posle ledene kiše ili otopljenog pa ponovo smrznutog snega vrata automobila jednostavno odbiju da se otvore. Minus na termometru tada postaje više od neprijatnosti i pretvara se u realan problem koji može da zakomplikuje polazak na posao ili put.

Zaleđene gumene zaptivke ili brava pune leda česta su pojava tokom hladnih dana, a nepromišljena reakcija može da dovede do ozbiljne štete na vozilu, piše HAK.

Ne otvarajte na silu

Ako ključ ulazi u bravu i može da se okrene, ali se vrata ne otvaraju, zamrzavanje je posledica gumenog ruba vrata. U tom slučaju nikada nemojte pokušavati na silu da otvorite smrznuta vrata automobila. Jer ako su gumene brave na vratima i karoseriji slepljene, materijal može da pukne i može da dođe do ozbiljnije štete.

pročitajte još Top 10 saveta kako da bezbedno očistite sneg i led s trotoara i prilaza svom domu: U jednoj stvari svi greše

Umesto da nasilno povučete vrata, prvo bi trebalo da pritisnete spoljnu stranu vrata automobila. Uz malo veštine, led može da popuca između brtvi. Možete i lagano da kucnete po limenom delu vrata. Isprobajte i druga vrata: možda se suvozačeva vrata lakše otvaraju?

Pre početka putovanja, vozačeva vrata takođe moraju da se otvore spolja u slučaju bilo kakve pomoći nakon nesreće.

Druga mogućnost: zagrejati vodu na oko 50 stepeni, a zatim pažljivo sve to preliti preko rama vrata.

Ali nikada nemojte koristiti ključalu vodu, ona može da ošteti boju. I ne prelivajte je preko stakla: nagli porast temperature može da dovede do pucanja. Ako vrata mogu ponovo da se otvore, osušite unutrašnjost vrata i brtve da biste sprečili njihovo ponovno zamrzavanje.

Sredstvo za dezinfekciju kao alternativa

Ako je brava zamrznuta, najpre isprobajte hemijski odmrzivač. Alternativa bi bilo sredstvo za dezinfekciju koje sadrži alkohol.

Bio bi od pomoći i upaljač kojim ćete zagrejati ključ automobila. Zatim pažljivo i polako umetnite topli ključ u bravu i okrenite ga: tako se led u bravi može odmrznuti.

Odmrzavanje fenom

Odmrzavanje fenom? Nije dobra ideja. Ne razmišljajte o odmrzavanju vrata ili brava fenom za kosu. Nažalost, to obično ne pomaže.

Na hladnom vazduhu vreli vazduh iz fena hladi se toliko brzo da ne dopire ni do zaleđenih delova u gumenim brtvama. To može čak i da ošteti vrata zbog visokih temperatura.

Ne koristite maslac, mleko za telo, loj...

Čak i pre prvog mraza, očistite gumene zaptivke na vratima odgovarajućim sredstvom za negu.

Ne koristite maslac, mleko za telo ili loj. Blagi sloj sprečava direktan dodir gume i tako obezbeđuje da se dva gumena dela ne mogu smrznuti.

Takođe štiti gumene zaptivke od isušivanja i pucanja. Brava na vratima može se zaštititi grafitom, a pomaže i redovno podmazivanje, piše Nemački autoklub (ADAC).

Autor: A.A.