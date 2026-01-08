Ove greške ugrožavaju bezbednost u vožnji: Svaki vozač treba da ispoštuje određene korake zimi

AKTUELNO

Zima je pred vratima, a to znači da je krajnje vreme za osnovne pripreme i podsećanje na pravila ponašanja u hladnim uslovima. Stručnjaci upozoravaju na pet najčešćih zimskih grešaka u vožnji koje svaki vozač treba da izbegne.

Zamrznuta tečnost za pranje vetrobrana ili zapušene dizne mogu ozbiljno ugroziti bezbednost u zimskim uslovima. Zato se savetuje da se nivo tečnosti proverava prilikom svakog sipanja goriva i da se koristi sredstvo otporno na smrzavanje najmanje do minus 10 stepeni Celzijusa.

Odleđivač za brave i strugač su obavezni

Loša priprema može značiti dug čekanje pre polaska, naročito nakon ledenih noći. Jedna ili više bočica odleđivača za brave treba da se drže u džepovima jakne, torbi ili rancu, dok strugač za led mora biti u pretincu automobila. Korisno je imati i maramice protiv magljenja stakala, kao i baterijsku lampu. Iskusni vozači u zimskim uslovima u gepeku ili na zadnjem sedištu drže i ćebe i tople rukavice – posebno zbog mogućih zastoja u saobraćaju.

Ne zagrevajte motor u leru

Stručnjaci snažno savetuju da se motor ne zagreva u mestu. Efikasnije je odmah krenuti u vožnju, dok se led sa stakala uklanja sa ugašenim motorom. Na ovaj način smanjuje se potrošnja goriva i emisija štetnih gasova. Pravilo koje se često navodi jeste da se motor optimalno zagreje nakon otprilike četiri kilometra vožnje.

Grejanje zadnjeg stakla i sedišta koristite racionalno

Grejače zadnjeg stakla i sedišta treba uključivati samo onoliko koliko je neophodno. Čim se staklo odmagli ili se motor zagreje, preporučuje se njihovo isključivanje kako bi se izbegla nepotrebna potrošnja energije.

Klima-uređaj je saveznik protiv vlage

Umesto dugotrajnog rada ventilacije i grejača zadnjeg stakla, ekonomičnije je kratko uključiti klima-uređaj. On brzo uklanja vlagu i odmagljuje unutrašnjost vozila, bez dodatne potrošnje goriva. Ova praksa se u zapadnoj Evropi već godinama smatra standardom u zimskim uslovima vožnje.

Tokom noći veoma hladno, oprez vozačima zbog SNEGA i LEDA: Najnovije oglašavanje RHMZ

