Divlji medved živeo 37 dana ispod kuće u Los Anđelesu: Stručnjaci upotrebili maštu da ga isele (VIDEO)

Crni medved, težak 237 kilograma,koji je 37 dana živeo ispod kuće jednog žitelja Los Anđelesa, konačno je sklonjen - pošto je ispaljeno nekoliko kuglica sa bojom u njegovom pravcu.

Vlasnik, Ken Džonson, otkriva da je "život sa medvedom" počeo 30. novembra kada se zavukao ispod njegovog doma.

Nestao u divljini

Divlju zver je oterala "Liga medveda", grupa sa jezera Taho specijalizovana za hitne intervencije, prenose američki mediji.

Izvršna direktorka grupe, En Brajant, kaže da su medveda "ispratili" pomoću kuglica sa bojom, koje su ga naterale da se "povuče u divljinu".

"Nestao je za 20 minuta", rekla je Brajantova.

Zamke nisu vredele

Prethodni pokušaji Odeljenja za ribu i divlje životinje (CDFW) da ukloni medveda, uključujući mamce sa hranom i zamke, nisu uspeli.

Džonson je kasnije prekrio prostor šperpločom i vrećama sa peskom i postavio električnu prostirku koja izaziva blagi strujni udar, da bi sprečio povratak "uljeza".

Džonson je rekao da voli životinju, sve dok nisu u njegovom dvorištu.

