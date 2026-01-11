DA LI JE DOŠLO DO CURENJA PODATAKA?! Instagram se oglasio nakon što je više od 17,5 MILIONA ljudi dobilo mejl sa zahtevom za promenom lozinke iako ga nisu tražili

Instagram je saopštio da nije došlo do curenja podataka, nakon što su milioni korisnika širom sveta dobili mejlove za resetovanje lozinke koje sami nisu zatražili. Ovaj incident izazvao je veliku zabrinutost u vezi sa bezbednošću naloga na popularnoj društvenoj mreži.

Nezatraženi mejlovi počeli su da stižu 8. januara 2026. godine. Korisnici su prijavljivali da poruke izgledaju potpuno autentično – stizale su sa zvanične adrese Instagram, sa ispravnim logotipom, dizajnom i sadržajem. Upravo zbog toga mnogi su posumnjali da su im nalozi hakovani ili kompromitovani.

Podaci navodno ponuđeni na prodaju

Zabrinutost je dodatno porasla nakon ranijih izveštaja kompanije za sajber-bezbednost Malwarebytes, prema kojima su podaci povezani sa oko 17,5 miliona Instagram naloga navodno ukradeni i ponuđeni na prodaju na internetu. Kako se navodilo, kompromitovani podaci mogli su da uključuju korisnička imena, imejl adrese i brojeve telefona, što je izazvalo paniku među korisnicima koji su dobili mejlove za promenu lozinke.

We fixed an issue that let an external party request password reset emails for some people. There was no breach of our systems and your Instagram accounts are secure.



You can ignore those emails — sorry for any confusion. — Instagram (@instagram) 11. јануар 2026.

Međutim, Instagram je reagovao 11. januara ujutru, objavom na platformi X. Sa zvaničnog naloga kompanije poručeno je:

„Nije bilo upada u naše sisteme i vaši Instagram nalozi su bezbedni. Ove mejlove možete slobodno da ignorišete.“

Ipak, brojni korisnici su istakli dodatne nelogičnosti – neki mejlovi za reset lozinke nisu se pojavljivali u istoriji mejlova unutar same aplikacije, dok su drugi dobijali više obaveštenja čak i nakon što su ručno promenili lozinku.

Saveti stručnjaka za bezbednost

Uprkos zvaničnom demantiju, stručnjaci za sajber-bezbednost i dalje savetuju oprez. Korisnicima koji su zabrinuti za sigurnost svojih naloga preporučuje se da:

- promene lozinku isključivo kroz Instagram aplikaciju

- uključe dvofaktorsku autentifikaciju (2FA)

- ne klikću na linkove iz sumnjivih mejlova, čak i ako izgledaju legitimno

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje poverenja i bezbednosti korisničkih naloga na društvenim mrežama, naročito u vreme sve češćih pokušaja prevare i phishing napada.

Autor: Iva Besarabić