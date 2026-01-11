ALARM ZA KORISNIKE INSTAGRAMA: Stigao vam je mejl za reset lozinke? Ako kliknete – gubite nalog!

Korisnici Instagrama širom sveta su pod opsadom: masovni talas lažnih zahteva za resetovanje lozinke preplavio je inboxe, a iza svega se krije opasan bezbednosni incident.

Poslednjih dana, milioni ljudi dobili su zvanične mejlove od Instagrama sa naslovom "Reset your password", iako nikakvu promenu nisu tražili. Iako su sami mejlovi legitimni i stižu sa adrese security@mail.instagram.com, stručnjaci upozoravaju da je u pitanju koordinisani napad hakera.

Šta se zapravo dešava?

Na "mračnom vebu" (Dark Web) nedavno su se pojavili podaci preko 17,5 miliona korisnika. Hakeri koriste ove baze kako bi automatski slali hiljade zahteva za promenu lozinke. Cilj je dvostruk:

Izazivanje panike: Napadači se nadaju da ćete u strahu kliknuti na link i uneti podatke na lažnu stranicu.

Potvrda aktivnosti: Masovnim slanjem proveravaju koji su nalozi i mejlovi još uvek aktivni za buduće, još opasnije napade.

Da li je vaš nalog hakovan?

Dobra vest je – ne još. Sam prijem mejla znači samo da hakeri znaju vaše korisničko ime ili imejl adresu. Međutim, to je jasan signal da su vaši podaci procureli i da ste postali meta.

Ključni koraci zaštite:

Stručnjaci savetuju da odmah preduzmete sledeće mere kako biste osigurali svoj digitalni identitet:

NE KLIKĆITE NA LINKOVE: Ignorišite mejl. Ako želite da promenite lozinku, uradite to isključivo sami kroz opcije u aplikaciji.

UPALITE DVOSMERNU AUTENTIFIKACIJU (2FA): Ovo je "zlatno pravilo". Čak i ako haker sazna lozinku, ne može ući bez koda sa vašeg telefona.

PROVERITE SVOJ MEJL: Posetite sajt Have I Been Pwned da vidite gde su sve vaši podaci procureli.

PAZITE NA DM PORUKE: Instagram vas nikada neće kontaktirati preko direktnih poruka (DM) tražeći podatke. Sve takve poruke su prevara.

