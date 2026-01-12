FEBRUAR 2026. GODINE BIĆE NAJSAVRŠENIJI MESEC U POSLEDNJIH 823 GODINE: Zašto je ovaj fenomen postao viralan

Ove godine, neobičan kalendarski fenomen preplavio je internet. Nazvan "Savršeni februar" (Perfect February), ovaj događaj učiniće naredni mesec nezaboravnim zbog svoje savršeno simetrične strukture.

Februar ima 28 dana, koji se savršeno uklapaju u četiri reda od po sedam dana, počinjući u nedelju i završavajući se u subotu. Ova retka kombinacija izazvala je veliko interesovanje među ljubiteljima kalendara i korisnicima društvenih mreža poput platforme X.

Dešava se jednom u 823. godine.

To je zato što će februar 2026. imati:

- 4 nedelje

- 4 ponedeljka

- 4 utorka

- 4 srede

- 4 četvrtka

- 4 petka

- 4 subote

Otkrivanje

Fenomen "Savršeni februar" prvi put je primećen 2015. godine, kada je korisnik platforme X, @smartereveryday, objavio snimak ekrana svog kalendara i ukazao na njegovu simetričnost. Uz sliku februara 2015. godine napisao je:

"Ovaj mesec se savršeno uklapa u četiri reda u kalendaru jer 1. februar pada u nedelju."

This month fits perfectly into 4 week rows on a calendar because Feb 1 is Sunday. This wont' happen again until 2026. pic.twitter.com/CMwVRTeuX5 — Smarter Every Day (@smartereveryday) 01. фебруар 2015.

Reakcije na društvenim mrežama

Korisnici na platformi X izražavali su oduševljenje ovim retkim rasporedom, deleći snimke svojih kalendara.

Jedan korisnik je napisao: "Savršeni februar: nešto magično je na pomolu", dok je drugi dodao: "Ova godina ima savršen mesec, a to je februar. Sve je u ravnoteži."

This year is gonna have the perfect month, and that is February.



Everything balanced pic.twitter.com/wO9OC4wICw — Swanki_LaLa of KD🔥 (@Ani_zizo) 06. јануар 2026.

Jedan korisnik Reddita analizirao je podatke i uočio obrazac "11-6" godina za pojavu "Savršenog februara" u periodu od 2015. do 2100. godine.

Obrazac

"Savršeni februar" nije univerzalan fenomen. Prema ovom obrascu, sledeći savršeni februari desiće se 2037. i 2043. godine. Međutim, ova simetrija važi samo u zemljama u kojima nedelja predstavlja prvi dan u nedelji.

Zemlje poput Srbije, Nemačke, Francuske, Australije i Novog Zelanda neće doživeti ovu savršenu simetriju, jer njihova sedmica počinje ponedeljkom.

Autor: Iva Besarabić