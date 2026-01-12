UGINULA NAJČUVENIJA ŠIMPANZA NA SVETU: Umela da slika i broji, jednom uspela da ukrade ključ i POBEGNE iz instituta

Ai, ženka šimpanze poznata po tome da je umela da slika i broji, uginula je u 49. godini od starosti i otkazivanja organa, saopštio je japanski institut u kojem je živela.

Bila je okružena zaposlenima koji su brinuli o njoj do samog kraja, rekli su iz Centra za istraživanje evolutivnog porekla ljudskog ponašanja Univerziteta u Kjotu.

Ai je rođena u zapadnoj Africi, a u Japan je stigla 1977. godine.

U tom institutu postala je simbol Ai projekta - istraživačkog programa posvećenog proučavanju "uma šimpanze".

Među najznačajnijim otkrićima je bilo da je Ai umela da koristi brojeve i prepoznaje boje, piše BBC.

Istraživači su joj još sa 18 meseci dali poseban tastaturu povezanu sa računarom, pomoću koje su proučavali njeno pamćenje i sposobnost učenja.

Sa pet godina, Ai je "znala brojeve od jedan do šest i bila je u stanju da imenuje broj, boju i predmet kod 300 različitih uzoraka", navodi se u naučnom radu iz 1985. godine, koji je potpisao primatolog Tecuro Macuzava, osnivač Ai projekta.

Kada nije učestvovala u kognitivnim testovima, Ai je uživala u crtanju i slikanju - šarala je flomasterima po praznom papiru bez potrebe za nagradama u vidu hrane.

Jednom je pobegla iz instituta sa još jednim primatom i to koristeći ključ da otključa kavez, izvestila je ranije japanska novinska agencija Kjodo.

Sina Ajumua, takođe poznatog po izuzetnoj sposobnosti pamćenja, dobila je 2000. godine.

Šal napravljen od jednog od njenih crteža, povodom 40. godišnjice Ai projekta, poklonjen je 2017. čuvenoj primatološkinji Džejn Gudal, čija su revolucionarna otkrića promenila način izučavanja šimpanzi.

Ai je uginula 9. januara, saopšteno je.

Autor: Iva Besarabić