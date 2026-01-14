LOŠA VEST ZA ONE KOJI RADE OD KUĆE: Šefovi će od sada znati na kojoj ste tačno lokaciji!

Neprijatna pitanja nadređenih mogu početi.
Ako ste mislili da ne možete da mrzite Teams više nego do sada, čekajte da vidite najnoviju „zabavu“ – aplikacija uskoro dobija opciju koja će vašem šefu otkrivati tačnu lokaciju s koje radite. Dakle, ako ste planirali da „bolesni kod kuće“ zapravo provedete dan na putovanju, sada to više neće biti tako lako sakriti.
Već početkom decembra, Google i Microsoft najavili su nove funkcionalnosti koje mnogi vide kao dodatni korak ka pojačanom nadzoru zaposlenih. Prvo je dramu podigao Google – poruke na službenim uređajima sada mogu da se arhiviraju i postanu dostupne firmi.
Sada, Microsoft tiho uvodi sličnu promenu u Teams: automatsko deljenje radne lokacije sa poslodavcem.
Kako bi to trebalo da funkcioniše?
Kada se korisnik poveže na firmanski Wi-Fi, Teams će automatski prikazati njegovu lokaciju – tačnije zgradu u kojoj radi. Zvanično, cilj je praktičan: olakšati kolegama da vas pronađu i učiniti jasnijim ko je gde, posebno u hibridnom modelu rada.
Ali problem nastaje kada ova opcija preraste u alat za „proveru“ – granica između korisnog i nametljivog brzo se briše. Jer čak ni virtualna pozadina više neće sakriti činjenicu da niste u kancelariji, a neprijatna pitanja od nadređenih mogu početi.
Kada stiže?
Za sve koji povremeno rade od kuće i „povlače“ koji kašljuc-kašljuc dan van kancelarije, još postoji malo vremena. Prvobitno se očekivalo u decembru, zatim u januaru, a sada se spominje februar kao period kada bi nova opcija trebala da bude aktivna na Windows i macOS računarima. Drugim rečima – ko još želi da radi „incognito“ iz dnevne sobe, bolje da požuri.
Autor: Jovana Nerić