KORISNICI SLAVE: Jedna država stavila tačku na dosadne reklame na internetu

Jutjub i druge platforme uskoro će morati da skrate svoje obavezne reklame u Vijetnamu.

Vlada te zemlje je donela novu regulativu prema kojoj video oglasi koje korisnici ne mogu da preskoče više ne smeju trajati duže od 5 sekundi.

Ova pravila stupaju na snagu 15. februara i odnose se i na druge velike platforme poput Fejsbuka, TikToka i Instagrama.

Do sada su obavezni oglasi često trajali i do 30 sekundi, što je izazivalo nezadovoljstvo korisnika i dovodilo do korišćenja blokatora reklama. Jutjub je kao odgovor nudio jedino opciju pretplate na Premium.

Po novoj regulativi:

- Svi obavezni video i animirani oglasi moraju biti kraći od 5 sekundi

- Statični baneri i slike više ne smeju primoravati korisnike da čekaju pre nego što ih zatvore

Cilj ovih mera je poboljšanje korisničkog iskustva i smanjenje napadnog oglašavanja. Ipak, stručnjaci upozoravaju da platforme mogu da pronađu načine da i dalje prikažu sličnu količinu reklama, na primer nizom uzastopnih kratkih oglasa.

Autor: Iva Besarabić