Simona je ušla na Gugl mape da pogleda svoju ulicu: Ono što je videla dovelo ju je do suza (VIDEO)

Na internetu postoji jedno mesto na kojem vreme ne teče kao svuda drugde. Tamo nema notifikacija, nema pažljivo biranih kadrova ni digitalnog ulepšavanja. Postoji samo zamućena fotografija iz novembra 2008. godine: dete na biciklu i čovek koji ga vozi kući. Gotovo dve decenije kasnije, taj kadar ponovo je ugledao svetlost dana i danas ga gleda nekoliko miliona ljudi.

Upravo zbog takvih trenutaka Google Maps se sve češće opisuje kao svojevrsna vremenska kapsula - nenamerna arhiva tuđih života.

Fotografija koja je obišla svet

Simona Roseli nije javna ličnost, nema izgrađen onlajn identitet niti veliki broj pratilaca. Ipak, video koji je objavila, u kojem prikazuje staru fotografiju sa Google Street View-a, pregledan je više od tri miliona puta i prikupio više od pola miliona lajkova. Razlog snažne reakcije publike krije se u jednostavnoj, ali duboko ličnoj priči. Na fotografiji su Simona i njen deda, u trenutku dok je biciklom vraća kući iz vrtića.

Mutna, ali draga

Fotografija nema oštrinu i boje na koje smo danas navikli. Snimljena je u novembru 2008. godine, u prolazu, dok je Google automobil mapirao ulicu i slučajno zabeležio jedno sasvim obično popodne. U međuvremenu, Simonin život se promenio - odrasla je, završila školovanje, nastavila dalje. Njen deda više nije živ. Ali na Google Maps-u, taj trenutak je ostao netaknut.

U opisu videa Simona je napisala: "Na Google Maps-u je još uvek novembar 2008. godine. Deda i ja se vraćamo biciklom kući iz vrtića."

Kada mapa postane album uspomena

Street View arhiva funkcioniše hladno i tehnički, bez emocija. Fotografije se ne ažuriraju po pravilnom ritmu - neke ulice imaju samo jedan snimak star više od deset godina, dok se centralne gradske zone osvežavaju gotovo svake godine. Upravo ta nepredvidivost stvara neočekivane, često emotivne trenutke. Ljudi u tim slikama pronalaze tragove života koji se u stvarnosti odavno promenio ili nestao.

Još 2019. godine, američka spisateljica Megi Smit pisala je za New York Times tekst pod nazivom "Tracing the End of My Marriage on Google Maps", u kojem je opisala kako je, prelistavajući Street View fotografije, pratila faze sopstvenog braka i razvoda kroz promene na kući u kojoj je živela.

Kako pronaći stare Street View snimke

Pregled starijih fotografija na Google Street View-u prilično je jednostavan. Nakon što otvorite ulicu koja vas zanima, u gornjem levom uglu ekrana videćete datum kada je snimak napravljen. Pored njega se nalazi opcija "Pogledajte više datuma". Klikom na tu opciju otvara se arhiva dostupnih fotografija iz različitih perioda, među kojima možete izabrati željeni trenutak.

Ova funkcija se danas koristi ne samo iz nostalgije, već i za rekonstruisanje prošlih događaja, starih priča i ličnih uspomena koje su, sasvim slučajno, zauvek ostale zabeležene na digitalnoj mapi sveta.

Autor: Marija Radić