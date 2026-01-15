PRIZOR IZ BOLNICE OBIŠAO SVET Pacijentkinja pevala tokom operacije, ovako nešto još nije viđeno (VIDEO)

Tokom jedne hirurške intervencije u Univerzitetskoj poliklinici „Federico II“ u Napulju zabeležen je neuobičajen trenutak koji je brzo privukao pažnju javnosti. Dok je ležala na operacionom stolu, pacijentkinja je, potpuno svesna, započela da peva pesmu Vita spericolata legendarnog italijanskog rok muzičara Vaska Rosija.

Snimak iz operacione sale proširio se društvenim mrežama i otvorio pitanje uloge muzike u savremenoj medicini. Zahvat je obavljen na Odeljenju za bolesti dojke Univerzitetske bolnice u Napulju, pod vođstvom onkologa Tomasa Pellegrina, koji ističe da muzika može imati snažan umirujući efekat i značajno ublažiti stres kod pacijenata.

Operacije bez opšte anestezije

Prema rečima lekara, tog dana u istoj ustanovi izvedene su četiri operacije raka dojke — kvadrantektomije. Reč je o poštednim hirurškim zahvatima u kojima se odstranjuje samo tumorsko tkivo, uz očuvanje većeg dela dojke. Zahvaljujući savremenim anesteziološkim tehnikama, pacijentkinje su bile budne tokom intervencije i nije bilo potrebe za intubacijom.

Takav pristup omogućava neposrednu komunikaciju između medicinskog tima i pacijenata, ali i spontane reakcije, poput pevanja tokom operacije, dok muzika tiho svira u pozadini.

Muzika kao most između lekara i pacijenata

Onkolog Tommaso Pellegrino objašnjava da se muzika u operacionoj sali ne pušta slučajno, već kao deo šireg pristupa humanizaciji medicine. Kako navodi, zvuci poznatih melodija pomažu pacijentima da se opuste, smanje osećaj straha i lakše prođu kroz stresan medicinski zahvat.

„U operacionoj sali ponekad se dogode trenuci koji prevazilaze čistu tehniku i proceduru. Muzika ima sposobnost da težak trenutak pretvori u ljudsko iskustvo. Humanizacija medicine znači lečiti bolest, ali pritom nikada ne zaboraviti osobu — njene emocije, njen glas i njeno dostojanstvo“, poručio je Pellegrino.



Autor: Jovana Nerić