KRAJ ZA JEFTINE POLOVNJAKE? EU pooštrava pravila: Evo šta čeka vozače u Srbiji i koliko bi automobili mogli da POSKUPUJU

Evropska unija uvodi stroge propise za izvoz polovnih automobila u zemlje van EU, uključujući i Srbiju.

Cilj nove direktive je da se spreči izvoz „krševa“ i vozila koja su zapravo otpad, što bi moglo drastično da promeni ponudu na našim auto-placevima.

Iako nova pravila ne znače zabranu, ona donose oštre kriterijume koji će najviše pogoditi najpopularniju kategoriju u Srbiji – automobile starije od 10 i 15 godina.

Šta se menja?

Glavna novina je uvođenje jasne razlike između ispravnog vozila i „otpada“. Vozila koja su pretrpela teška oštećenja više neće moći da se prodaju kao polovnjaci. U kategoriju za reciklažu idu automobili koji su:

Teško oštećeni ili sečeni.

Poplavljeni iznad nivoa upravljača.

Zahvaćeni požarom.

Imaju neispravne ključne sisteme koji se ne mogu popraviti.

Sertifikat koji „ubija“ cenu

Za starija vozila biće neophodan sertifikat o tehničkoj ispravnosti. Iako trošak sertifikata formalno snosi prodavac u EU, procene su da bi on mogao da košta između 1.500 i 2.000 evra.

Budući da je to često vrednost samog automobila, postavlja se pitanje da li će se prodavcima uopšte isplatiti da takva vozila pripremaju za izvoz ili će ih radije slati direktno na reciklažu.

Srbija na udaru: Čak 74% uvoza su „starci“

Podaci su alarmantni za naše tržište:

74% uvezenih polovnjaka u Srbiji starije je od 10 godina.

38% je starije od 15 godina (uključujući i Euro 3 modele).

Vozila mlađa od 5 godina čine zanemarljiv deo uvoza.

Kada počinju nova pravila?

Razloga za trenutnu paniku nema. Uredba još uvek nije formalno usvojena, a proces će teći postepeno:

Za oko dve godine očekuje se početak primene prvih pravila.

Tek oko 2031. godine zaživeće puna kontrola izvoza u treće zemlje.

Tržište u Srbiji će imati vremena da se prilagodi, ali je jasno da će era najjeftinijih polovnjaka iz EU polako postati prošlost.

Autor: Dalibor Stankov