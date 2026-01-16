PRVI PUT OBJAVLJEN SNIMAK IZOLOVANOG AMAZONSKOG PLEMENA: Naoružani ratnici iznenada izleteli iz PRAŠUME spremni za RAT, a onda ŠOK! (VIDEO)

Na zapanjujućem video-snimku, pripadnici jednog starosedelačkog plemena oprezno izlaze na plažu, sa lukovima i strelama u rukama, pojavljujući se kroz oblak leptira. Mogu se videti kako posmatraju i pokazuju ka nepoznatim osobama u daljini, pokušavajući da procene moguću pretnju.

U šokantnom obrtu, napetost brzo popušta i pripadnici plemena jedan po jedan spuštaju lukove, prilaze bliže, a neki se čak i osmehuju.

Snimak objavio američki istraživač

Ovaj revolucionarni snimak podelio je američki istraživač i pisac Pol Rozoli tokom nedavnog gostovanja u podkastu Leks Fridman. Rozoli je proveo dve decenije istražujući Amazoni kaže da je taj trenutak bio jedan od najdubljih u njegovom životu.

- Da bi sve ovo imalo smisla, morao sam da vam pokažem ovaj snimak. Ovo nikada ranije nije prikazano. Ovo je svetska premijera - rekao je Rozoli.

The Mashco Piro tribe is an uncontacted indigenous group living deep in the Amazon rainforest of Peru. They are accustomed to living without contact with the outside world. The tribe emerges from the jungle, initially armed, but eventually lowers their weapons and interacts with… pic.twitter.com/TLxlygpPpG — aniruddha banerjee (@aniruddha163) 16. јануар 2026.

Do sada su snimci izolovanih plemena bili mutni, snimani sa velike udaljenosti zastarelom opremom.

- Jedino što ste ikada videli bili su zamućeni snimci sa 100 metara udaljenosti, a mi smo sedeli sa objektivom od 800 mm i 2x telekonverterom - prisetio se Rozoli.

Strah od nasilja

On opisuje kako je pažljivo posmatrao govor tela pripadnika plemena dok su se grupisali u formaciju sa oružjem.

- Pogledajte kako se kreću. Kako pokazuju. Pogledajte njega s lukom - kaže Rozoli, priznajući da se u početku bojao da bi susret mogao da se pretvori u nasilje.

- Gledao sam u svim pravcima, pitajući se: "Odakle će doći strela?"

Insights into the Mashco Piro Tribe



The Mashco Piro, also known as Nomole, exhibit lean, muscular builds adapted for nomadic life in the dense Amazon rainforest, with adult males typically ranging from 5'4" to 5'8" in height and women slightly shorter, their dark brown skin… pic.twitter.com/xAj9RlFliT — 🧩 @LogosIntell (@Logosintell) 16. јануар 2026.

Razumevanje i smirivanje situacije

Kako se pleme približavalo, atmosfera se potpuno promenila.

- Kako dolaze bliže, počinju da spuštaju oružje. Vidite, on spušta luk i strelu. Oni razumeju - kaže Rozoli.

- Ovo su ratnici, zaista je izgledalo kao da su spremni za nasilje, a sada stoje opušteno i osmehuju se.

Rare video shows uncontacted Amazon tribe in intense encounter with humans.



> live in Peru’s dense rainforests near the Brazil border > members of the Mashco Piro tribe

> group of about 750 people. pic.twitter.com/1ZOeWWnCOr — The Tatva (@thetatvaindia) 16. јануар 2026.

Pleme Maško Piro pod sve većim pritiskom

Izolovano pleme Maško Piro (Mashco Piro), koje luta amazonskom prašumom, u poslednje vreme ima sve češće kontakte sa spoljnim svetom, prvenstveno zbog intenziviranja seče šuma na njihovoj teritoriji.

Opasnost od bolesti i nestanka

Pripadnici plemena snimani su u neposrednoj blizini radnika tokom seča šuma, što značajno povećava rizik od bolesti, smrtnosti i potpunog nestanka plemena.

Aktivisti upozoravaju da su slični kontakti u prošlosti doveli do istrebljenja čitavih autohtonih zajednica u Amazoniji, piše The Sun.

Upozorenja susednih zajednica

Predsednik susedne autohtone zajednice Jine (Yine), Enrike Anjez, takođe je podigao uzbunu.

- Veoma je zabrinjavajuće, oni su u opasnosti - rekao je Anjez.

Industrijska eksploatacija prodire u džungluAnjez je naveo da je zajednica Jine imala više kontakata sa plemenom Maško Piro poslednjih godina zbog sve intenzivnijih industrijskih aktivnosti.

- Mašine za seču šuma probijaju puteve kroz džunglu nedaleko od njihove teritorije - rekao je.

Pradomovina pod opsadom

Pradomovina plemena, koja se sastoji od bogatih i gustih šuma, postala je sve aktivnija zona za drvnu industriju. Povećanje ovih aktivnosti direktno je dovelo do sve češćih susreta plemena sa spoljnim svetom i do rastuće zabrinutosti za njihov opstanak.

Autor: Marija Radić