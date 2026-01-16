PAO X: Korisnici širom sveta prijavljuju probleme

Društvena mreža X američkog milijardera Ilona Maska danas nije bila dostupna za desetine hiljada korisnika širom sveta, pokazuju podaci internet sajta za praćenje prekida rada platformi Downdetector.com.



Prema istom izvoru, samo u Sjedinjenim Američkim Državama probleme u pristupu platformi X imalo je 77.732 korisnika, prenosi Skaj njuz.

Hiljade prijava u Velikoj Britaniji i Indiji

Korisnici u Velikoj Britaniji prijavili su oko 11.000 incidenata, a više od 3.000 problema prijavljeno je u Indiji.

Stvarni broj korisnika pogođenih prekidom rada X sistema mogao bi biti veći, jer se brojke zasnivaju na izveštajima korisnika.

U novembru prošle godine, prekid rada američke kompanije Cloudflare, koja pruža niz internet usluga, uključujući usluge mreže za isporuku sadržaja, nakratko je sprečio pristup platformi X, nakon što je neispravna bezbednosna konfiguracija srušila njegov sistem internet saobraćaja.

Nekoliko dana kasnije, još jedan poremećaj je onemogućio pristup platformi X za hiljade američkih korisnika.

