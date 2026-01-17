Najstariji SRPSKI KALENDAR predviđa iznenadno bogatstvo ljudima rođenim u OVOM mesecu: Da li ste to vi?

U prošlosti je gotovo svaka kuća imala Večiti kalendar - knjigu koja je, osim datuma i praznika, čuvala i narodna verovanja o sudbini, zdravlju i životnim preokretima. Posebno mesto u toj knjizi zauzimao je Roždanik, deo posvećen tumačenju karaktera i životnog puta ljudi prema mesecu rođenja.

Prema ovim starim zapisima, osobe rođene u jednom mesecu imaju posebno zanimljivu sudbinu: čeka ih iznenadno bogatstvo u sredini života.

Ko su ljudi kojima se smeši nagli preokret?

Reč je o osobama rođenim u maju. Narodno verovanje kaže da će se takvi ljudi "u sredini svoga veka iznenada obogatiti", ali njihov put do toga neće biti ni jednostavan ni bez prepreka.

Za njih se navodi da su lepi, bistrog lica, hitri i oštrog pogleda. Skloni su učenju i znanju, a s vremenom dostižu veliku mudrost, što im može doneti i značajnu slavu.

Osobine i sudbina muškaraca rođenih u ovom mesecu

Prema Roždaniku, muškarci rođeni u maju su pametni, milostivi i saosećajni, obdareni snažnim duhom zbog kojeg im mnogi zavide. Novac stiču lako i brzo, ali često ne umeju da ga sačuvaju, što im može doneti razne životne nevolje.

Opisuje ih kao mirne, nižeg rasta i slobodoumne, ali kada se naljute postaju vrlo pričljivi. Sudbina ih vodi ka poznanstvima sa moćnim i uglednim ljudima, a znak rođenja, prema verovanju, nose na glavi ili noktima.

Često ulaze u rasprave, ali ih u zrelom dobu čeka veliki preokret - iznenadno bogaćenje.

Brakovi, zdravlje i životni tok

Narodno predanje navodi da se muškarac rođen u maju ženi u septembru, a supruga mu rađa blizance. Oktobar donosi slabost i nemoć, dok novembar simbolizuje drugi brak i period u kojem mu "svaki posao ide po volji".

Njegov život, prema verovanju, deli se na dva dela, ako preživi 24. godinu, doživeće 70. godina. April mu donosi neprijatnosti i materijalne gubitke, dok se kao slaba tačka navode stomak i grudi. Sudbina smrti, prema ovim zapisima, vezana je za decembar.

Kakva je sudbina žena rođenih u maju?

Za žene rođene u ovom mesecu Roždanik ima podjednako zanimljiva tumačenja. Opisuju se kao lepe, blage i skladne građe, ne previše visoke, ali upečatljive. Poznate su po tome što nisu ogovaračice – otvoreno i direktno govore ono što misle, što se, prema starim verovanjima, retko pripisivalo ženama.

U mladosti su snažne i zdrave, dok se kasnije mogu javiti glavobolje i problemi povezani sa sudom ili administracijom. Smatraju se vrednim, urednim i poštenim, naročito u trgovini - imaju "srećnu ruku" za kupovinu i prodaju.

Putovanja, ljubav i posebna upozorenja

Žene rođene u maju putovaće u daleke krajeve, ali će se, prema verovanju, uvek vraćati kući. U ljubavi su odane i vole iskreno i duboko.

Roždanik savetuje i određeni oprez - u mesecu maju trebalo bi da izbegavaju goveđe i zečje meso, praziluk i petlovu glavu. Kao i muškarci rođeni u ovom mesecu, imaće velike životne promene, a beleg ili znak nosiće na ruci, nozi ili bedrima.

Narodna verovanja koja i danas intrigiraju

Iako se ovakva tumačenja danas posmatraju kao deo tradicije i folklora, Roždanik i dalje budi znatiželju. Stare knjige, koje su nekada bile neizostavan deo domaćinstva, i danas nas podsećaju koliko su ljudi nekada verovali u sudbinu zapisanu u zvezdama – i u mesec u kojem su rođeni.

