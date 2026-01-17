DA LI I VI OVO RADITE? Tri greške koje tiho 'UBIJAJU' vaš laptop i telefon, a svi smo ih bar jednom napravili: Broj 2 je NAJGORI, a skoro niko ne mari!

Svi smo iskusili onaj trenutak očaja – laptop se pregreva kao da će da eksplodira, baterija „curi“ brže nego pesak u satu, a stranice se učitavaju čitavu večnost. Iako većina misli da je uređaj jednostavno „odslužio svoje“, istina je mnogo surovija: najčešće ga uništavamo sami, svojim svakodnevnim navikama!

U svetu gde je internet naš „prozor u svet“, ovi uređaji su postali naši najbolji prijatelji, ali ih često tretiramo kao neprijatelje. Evo koje greške najviše koštaju vaš džep i vaše živce:

1. Krevet – tihi ubica procesora

Gledanje filmova ili rad iz toplog kreveta zvuči kao raj, ali za vaš laptop to je čist pakao. Meke površine, ćebad i jastuci blokiraju ventilaciju, uvlače prašinu i podižu temperaturu do kritične tačke. Ako osetite da je uređaj vreo, znajte da mu upravo skraćujete životni vek za nekoliko meseci svakim satom takvog rada!

2. „Zaboravljanje“ na punjaču (NAJGORA NAVIKA)

Ovo je greška koju pravi 90% korisnika! Držanje uređaja na punjaču non-stop, čak i kada je na 100%, stvara ogroman pritisak na bateriju. To je kao da pokušavate da sipate vodu u već punu čašu. Stručnjaci su jasni – ako želite da vam baterija traje godinama, držite je u „zlatnoj zoni“ između 20% i 80% napunjenosti.

3. Ignorisanje „dosadnih“ obaveštenja

Ona poruka o ažuriranju (Update) koja vas stalno prekida u radu nije tu da bi vas nervirala. To je vaš „digitalni pancir“. Svako odlaganje ažuriranja ostavlja vrata vašeg uređaja širom otvorena za hakere, viruse i krađu ličnih podataka. Bezbednost na mreži nije opcija, već obaveza svih nas koji svakodnevno koristimo internet.

Kako ističe IT stručnjak Aleksandar Đekić, pravilna optimizacija softvera i redovno održavanje digitalnog prostora nisu luksuz, već apsolutna potreba koja korisnicima štedi i vreme i novac na duge staze, sprečavajući kvarove i bezbednosne propuste pre nego što se uopšte dogode.

Sitnice koje prave veliku razliku

Pored softvera, važna je i fizička higijena uređaja, ali tu treba biti oprezan.

Malo ko zna da korišćenje jakih hemijskih sredstava za čišćenje prozora može trajno matirati ili oštetiti zaštitni sloj ekrana. Za kristalno čist prikaz dovoljna je krpa od mikrofibera i, samo u ekstremnim slučajevima, kap-dve destilovane vode.

Takođe, ne zaboravite na mrvice koje su „noćna mora“ svake tastature.

Jednom nedeljno je lagano protresite – iznenadićete se šta se sve uvuklo između tastera i kako to može uticati na njihovu preciznost. Čuvanjem uređaja na ovaj način, uz malo pažnje i redovnu optimizaciju, vaša tehnologija će vam služiti godinama, a vaši podaci ostati sigurni.

Autor: Dalibor Stankov