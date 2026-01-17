SUTRA JE KRSTOVDAN, A ŠTA URADITI SA STAROM VODICOM? Vernici često prave grešku, a evo jedina dva ispravna načina da je se odreknete

Uoči velikih praznika, Krstovdana i Bogojavljenja, pravoslavni domovi se pripremaju za osvećenje nove vodice. Međutim, mnogi su u dilemi šta da urade sa onom koja je preostala od prošle godine. Crkvena pravila su jasna – osvećena voda se nikada ne baca u kanalizaciju.

Bogojavljenska i Krstovdanska vodica imaju poseban status u pravoslavlju jer se veruje da se njihova lekovita svojstva i "neprolaznost" zadržavaju godinama. Ipak, običaj je da se svake godine uzima sveža voda.

Šta uraditi sa ostatkom prošlogodišnje vodice?

Ukoliko vam je ostalo vodice od prošle godine, prema savetima sveštenika, postoje dva ispravna načina da postupite:

Popijte je pre odlaska u crkvu: Najbolji način je da staru vodicu popijete (u nekoliko gutljaja) ujutru, pre doručka, pre nego što krenete po novu. Osvećena voda se pije uz molitvu za zdravlje i mir u kući.

Sipajte je u "čisto mesto": Ako iz nekog razloga ne možete da je popijete, vodicu nipošto ne smete prosipati u sudoperu ili toalet. Pravilo je da se ona izlije u saksiju sa cvećem, u čistu zemlju u bašti ili u tekuću reku. Važno je da mesto na koje je prosipate ne bude ono po kojem se gazi (dakle, ne na stazu ili put).

Zašto se stara vodica ne kvari?

Vernici svedoče da Bogojavljenska vodica godinama ostaje sveža i bez mirisa. Ukoliko se ipak desi da voda promeni ukus ili miris (što se retko dešava ako se čuva na tamnom i hladnom mestu uz molitvu), to se u narodu ponekad tumači kao znak da u domu vlada nemir ili greh, mada crkva naglašava da je najčešće reč o neadekvatnom čuvanju u prljavim flašama.

Kako se pravilno koristi nova vodica?

Krstovdanska vodica: Pije se na sam praznik Krstovdan (sutra) radi očišćenja duše i tela.

Bogojavljenska vodica: Čuva se u kući tokom cele godine. Njome se ukućani umivaju ili je piju u trenucima bolesti, iskušenja ili pred važne životne događaje.

Važna napomena: Vodica se uvek pije natašte (na prazan stomak), a pre upotrebe se obavezno očita kratka molitva.

Autor: Dalibor Stankov