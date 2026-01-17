Roda pred ikonom: Neverovatna slika iz Bugarske, niko nije smeo da joj priđe (FOTO)

Veterinarska klinika je ispričala da je jedna kapela u gradu imala veoma posebnu posetu od strane - jedne rode!

Ptica je došla sama i poseban je gost, barem prema rečima klinike City vet.

Evo kako oni komentarišu situaciju, a naravno, prilažu i fotografije radi verodostojnosti:

"Večeras imamo posebnog gosta... Ovo je roda iz naselja 'Vetren' u Burgasu. Nakon više prijava o ptici koje smo primili, ona je sada na sigurnom. Nažalost, nismo mogli ranije da je zbrinemo jer nije dozvoljavala da joj se iko približi i odmah bi odletela.

Danas je sama ušla u kapelu i hvatanje je postalo moguće. Posebna zahvalnost dami koja ju je prevezla do nas!"

Autor: Marija Radić