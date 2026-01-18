STIŽE BLUE MONDAY: Šta je zapravo 'Plavi ponedeljak' i zašto je baš sutra najteži dan u godini?

Sutra, 19. januara, obeležava se "Blue Monday" – dan koji se godinama smatra najdepresivnijim u kalendaru.

Dok jedni veruju u matematičku formulu koja to dokazuje, drugi smatraju da je u pitanju odličan marketinški trik, ali jedno je sigurno: januar donosi poseban teret za naše raspoloženje.

Koncept je pre 20 godina postavio psiholog Klif Arnal, koristeći formulu koja kombinuje vremenske uslove, dugove, vreme prošlo od Božića i neuspeh u novogodišnjim odlukama.

Zašto se sutra osećamo loše?

Psiholozi objašnjavaju da razlozi za "plavo" raspoloženje nisu magični, već prilično realni i opipljivi:

Praznični "mamurluk": Decembarska euforija, slavlja i putovanja su iza nas. Porodična okupljanja zamenila je siva svakodnevica.

Finansijski pritisak: Bankovni računi su ispražnjeni zbog poklona i trpeza, a do sledeće plate ima još dosta vremena.

Vremenski uslovi: Kratki dani, nedostatak sunčeve svetlosti i niske temperature direktno utiču na nivo serotonina (hormona sreće).

Neispunjena obećanja: Većina ljudi upravo oko sredine januara shvati da su odustali od novogodišnjih odluka, što stvara osećaj krivice i nezadovoljstva.

Marketinški trik ili istina?

Iako se Univerzitet u Kardifu ogradio od Arnalove formule, optužujući ga da je tekst napisao za potrebe jedne turističke agencije kako bi prodali više aranžmana u januaru, termin se "primio" u narodu. Sam autor je kasnije istakao da mu namera nije bila da ljude baci u očaj, već da ih podstakne da se pokrenu i donesu važne odluke.

Dobra vest: Postoji i najsrećniji dan!

Ako vam je sutra teško, imajte na umu da ista formula predviđa i suprotnost. Najsrećniji dan u godini obično pada između 21. i 24. juna. To je period kada su dani najduži, vreme je toplo, a leto i godišnji odmori su na samom pragu.

Savet za sutra: Ne shvatajte "Plavi ponedeljak" preozbiljno. Provedite vreme sa dragim ljudima, počastite se sitnicom i setite se da je svaki ponedeljak samo novi početak.

Autor: Dalibor Stankov