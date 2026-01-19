APPLE IZDAO HITNO UPOZORENJE: Milijarde telefona su u opasnosti od HAKERA, evo kako da proverite svoj uređaj

Ako ste korisnik iPhone, postoji velika verovatnoća da je vaš uređaj izložen riziku od hakovanja ili zlonamernog softvera.

Apple je objavio dve nove zakrpe za bezbednosne propuste u svom WebKit pretraživaču, koji se aktivno zloupotrebljavaju za upade u uređaje korisnika. Međutim, važno je naglasiti da je ova zaštita dostupna isključivo onima koji su instalirali neku od verzija iOS 26.

Podaci su zabrinjavajući: navodno je samo 4,6% korisnika iPhone-a instaliralo najnovije ažuriranje iOS 26.2, objavljeno prošlog meseca, dok svega 16% korisnika ima bilo koju verziju iOS 26. To znači da više od milijardu korisnika širom sveta koristi uređaje bez zaštite i izložene su većem riziku od hakovanja. Zato ovo shvatite kao ozbiljno upozorenje: ne samo da treba instalirati najnoviji softver, već je preporučljivo i da nakon instalacije isključite pa ponovo uključite telefon. Ovaj postupak može pomoći da se izbriše zlonamerni softver koji se eventualno "sakrio" u memoriji uređaja.

Ako sumnjate da je vaš uređaj možda već kompromitovan, nema potrebe za panikom, postoje načini da to proverite. Prema kompaniji Trend Micro, postoji pet glavnih znakova koji mogu ukazivati na to da je vaš iPhone hakovan. Prepoznavanje ovih simptoma je prvi korak ka rešavanju problema i zaštiti vaših ličnih podataka.

Pet znakova da je iPhone možda hakovan:

1. Česte i neočekivane iskačuće poruke i reklame

Hakeri mogu instalirati zlonamerni softver koji uzrokuje pojavljivanje reklama "niotkuda".

2. Aplikacije kojih se ne sećate da ste instalirali

Ako primetite aplikacije koje niste vi instalirali, to može biti jasan znak neovlašćenog pristupa.

3. Naglo i drastično brže pražnjenje baterije

Iako baterija zavisi od starosti uređaja i verzije sistema, iznenadan pad trajanja baterije može biti crvena zastavica, jer zlonamerni softver često radi u pozadini i troši energiju.

4. Usporavanje rada aplikacija

Zlonamerni procesi u pozadini mogu usporiti telefon i otežati normalan rad aplikacija.

5. Čudne poruke, pozivi i povećana potrošnja interneta

Ako počnete da dobijate sumnjive SMS poruke ili pozive sa nepoznatih brojeva (u kombinaciji sa drugim simptomima), to može ukazivati na kompromitovan uređaj. Takođe, ako primetite nagli rast mobilne potrošnje podataka bez jasnog razloga, moguće je da neki virus ili nepoznata aplikacija koristi internet u pozadini.

Šta da uradite ako sumnjate da je iPhone hakovan:

Ako primetite neke od ovih znakova, važno je da reagujete brzo:

- promenite sve lozinke (posebno za e-mail i bankovne naloge)

- proverite instalirane aplikacije i obrišite sve sumnjive ili nepoznate

- proverite da li je uključena opcija "Find My iPhone" (Pronađi moj iPhone), jer omogućava daljinsko zaključavanje ili brisanje podataka u slučaju krađe ili gubitka kontrole nad uređajem

Ključno je da redovno ažurirate iPhone na najnoviju verziju iOS-a kako biste imali najnovije bezbednosne zakrpe. Dodatni sloj zaštite možete dobiti korišćenjem pouzdane VPN usluge, naročito kada koristite internet van kuće. Na kraju, budite posebno oprezni na javnim Wi-Fi mrežama (kafići, aerodromi), jer su često nesigurne i predstavljaju lak cilj za hakere.

Autor: Iva Besarabić