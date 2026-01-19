ONA MRZI KADA JA PLEŠEM: Melanija sasekla Trampa – To ne priliči predsedniku, zamisli Ruzvelta da to radi! (VIDEO)

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je nasmejao javnost, ali ovoga puta otkrivajući detalje iz privatnog života.

Na skupu u Kenedi centru, Tramp je priznao da njegova supruga Melanija nije nimalo oduševljena njegovim čuvenim plesnim pokretima.

"Ti misliš da im se sviđa, oni su samo fini"

Tramp je pred republikanskim poslanicima ispričao kako prva dama SAD, koju je opisao kao "veoma prefinjenu osobu", već duže vreme pokušava da ga odgovori od igranja na javnim događajima.

Rekla mi je: „Možeš li da zamisliš Frenklina Delano Ruzvelta kako pleše?“ - prepričao je Tramp Melanijinu opasku.

Kada je predsednik pokušao da se odbrani argumentom da njegove pristalice obožavaju njegove pokrete, Melanija mu je navodno dala "hladan tuš":

Rekao sam joj da im se taj ples zaista sviđa, a ona mi je odgovorila: „Ne sviđa im se, nego su samo fini prema tebi“.

MAKE AMERICA GROOVE AGAIN: President Trump says First Lady Melania thinks people don’t like his dancing — “They’re just being nice.”



But he's not buying it:



"That's not right. The place goes crazy." pic.twitter.com/Btr6nMEcEp — Fox News (@FoxNews) 06. јануар 2026.

Ne odustaje od "YMCA" hita

Uprkos kritikama supruge, Tramp je sugerisao da nema nameru da prestane sa svojim prepoznatljivim radom nogu i pokretima ruku uz hit grupe Village People „YMCA“, koji je postao zaštitni znak njegovih mitinga.

Svi polude i viču mi: „Plešite!“ - zaključio je Tramp, uz osmeh koji nagoveštava da ćemo ga još viđati u plesnom zanosu.

Autor: Dalibor Stankov