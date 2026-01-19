AKTUELNO

Extra

ONA MRZI KADA JA PLEŠEM: Melanija sasekla Trampa – To ne priliči predsedniku, zamisli Ruzvelta da to radi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jacquelyn Martin ||

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je nasmejao javnost, ali ovoga puta otkrivajući detalje iz privatnog života.

Na skupu u Kenedi centru, Tramp je priznao da njegova supruga Melanija nije nimalo oduševljena njegovim čuvenim plesnim pokretima.

"Ti misliš da im se sviđa, oni su samo fini"

Tramp je pred republikanskim poslanicima ispričao kako prva dama SAD, koju je opisao kao "veoma prefinjenu osobu", već duže vreme pokušava da ga odgovori od igranja na javnim događajima.

Rekla mi je: „Možeš li da zamisliš Frenklina Delano Ruzvelta kako pleše?“ - prepričao je Tramp Melanijinu opasku.

Kada je predsednik pokušao da se odbrani argumentom da njegove pristalice obožavaju njegove pokrete, Melanija mu je navodno dala "hladan tuš":

Rekao sam joj da im se taj ples zaista sviđa, a ona mi je odgovorila: „Ne sviđa im se, nego su samo fini prema tebi“.

Ne odustaje od "YMCA" hita

Uprkos kritikama supruge, Tramp je sugerisao da nema nameru da prestane sa svojim prepoznatljivim radom nogu i pokretima ruku uz hit grupe Village People „YMCA“, koji je postao zaštitni znak njegovih mitinga.

Svi polude i viču mi: „Plešite!“ - zaključio je Tramp, uz osmeh koji nagoveštava da ćemo ga još viđati u plesnom zanosu.

Autor: Dalibor Stankov

#Bela kuća

#Donald Tramp

#Melanija Tramp

#SAD

#Vašington

#YMCA

#Zanimljivosti

#ples

#predsednik SAD

POVEZANE VESTI

Domaći

OVO JE NAJVEĆI STRAH ANASTASIJE RAŽNATOVIĆ: Pevačica otkrila koliko je visoka i koji broj cipela nosi! OVO SIGURNO NISTE ZNALI

Svet

TRAMP: Danci su stigli brodom na Grenland pre 500 godina, to ne znači da je njihov

Svet

Tramp razgovarao sa Putinom: Posle sastanka sa Zelenskim usledio poziv predsedniku Rusije

Domaći

DOBRO JE ONA IZDRŽALA... Prijatelj Ljube Aličića otkrio istinu o pevačevom braku, ovo niko nije znao o njemu: Bilo je mnogo slučajeva, kad dođe društv

Svet

Tramp: Putin se plaši SAD, ali ne i Evrope

Svet

'NE, NE, NISAM TO PLANIRAO...' Tramp demantovao evropske medije - Ipak ne ide u Moskvu