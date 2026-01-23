Jeziva prevara hara Srbijom! Obećavaju vam PARE na igricama, a zapravo vam čiste RAČUNE i kradu identitet!

Ne nasedajte ovo je čista pljačka!

Srbijom se širi nova, izuzetno opasna digitalna kuga! Ako ste na Instagramu ili Fejsbuku videli reklamu koja vam obećava "brze dolare" dok spajate voćkice ili igrate karte – NA METI STE PREVARANATA!

Hiljade građana već je naselo na foru sa "lakom zaradom", ali umesto novca na PayPalu, dobili su nešto mnogo gore. Dok vi mislite da zarađujete, ove aplikacije rade jezivu stvar u pozadini:

ČITAJU VAM PORUKE: Hakeri vrebaju kodove vaših banaka da vam isprazne račune!

KRADU VAM SLIKE: Vaša privatna galerija može završiti na najmračnijim sajtovima!

PRODAJU VAS: Vaše ime, prezime i broj telefona postaju roba na "dark vebu".

MEHANIZAM PREVARE: Prvo vas "navuku" malim dobicima, a onda vas nateraju da gledate hiljade reklama od kojih ONI uzimaju milione, a vi dobijate šipak! Na kraju, traže vam čak i da uplatite "simboličnu sumu" da biste podigli novac – TO JE TRENUTAK KAD VAS PLJAČKAJU DO GOLE KOŽE!

STRUČNJACI UPOZORAVAJU: Ako imate ovakve aplikacije na telefonu, nemate sekundu za gubljenje.

Brišite sve, menjajte lozinke i ne verujte u bajke!

Autor: Dalibor Stankov