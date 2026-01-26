Piramide u Gizi nisu oduvek bile ovakve: Evo kako su izgledale pre 4.500 godina (VIDEO)

Egipatske piramide jedino su preostalo čudo Starog sveta. Milioni turista ih posećuje svake godine kako bi uživali u njihovoj veličanstvenosti, dok naučnici i dalje raspravljaju o teorijama kako su građene bez modernih pomagala.

Ono što je sigurno, jeste da nakon 4.500 godina i dalje prkose zubu vremena.

Beli krečnjak iz Turija

Međutim, nisu svi upućeni da su piramide u Gizi nekada izgledale znatno drugačije. Za početak, nisu imale peščano-smeđu boju, već su bile izrazito bele!

Glavne piramide bile su obložene finim belim krečnjakom iz kamenoloma u Turi, koji je blistao pod jakim egipatskim suncem.

Pojedini zapisi ukazuju na to da je bela krečnjačka obloga počela da nestaje u vreme kasnijih dinastija, prenosi Pun Kufer.

Drevne građevine u "punom svetlu"

Naučnici spekulišu da je vrh piramida bio prekriven elektrumom, odnosno, prirodnom legurom srebra i zlata dobijenom namernim stapanjem sastojaka, kao i religijskim rezbarijama, ali to nije prihvaćeno kao istorijska činjenica.

Kako su zaista izgledale piramide u Gizi? Odgovor na to pitanje daje jutjuber Manuel Brava, koji često govori o zadivljujućim arhitektonskim detaljima širom sveta.

Kompjuterska simulacija pokazuje piramide u "punom svetlu", kako su verovatno izgledale nakon izgradnje u drevnim vremenima. Treba naglasili da prikaz ne predstavlja stručni izvor, već popularnu interpretaciju, baziranu na naučnim činjenicama.

Autor: Marija Radić