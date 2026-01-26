SMRTONOSNA SVADBA U SRCU SRBIJE: Na ovom mestu se noću pojavljuje SABLASNA KOLONA, a ko sretne 'Mrtve svatove', taj se kući ne vraća!

Duboko u planinskim predelima Srbije, generacijama se prepričava jeziva legenda o „Mrtvim svatovima“ – sablasnoj povorci koja se pojavljuje iznenada, bez najave, noseći sa sobom zlokobnu tišinu i miris smrti.

Iako mnogi misle da su to samo priče za plašenje dece, pojedina mesta u Srbiji i dalje svedoče o susretima sa ovom nemrtvom svadbom, a sudbina onih koji su ih videli nikada nije bila srećna.

Legenda o sukobu dve svadbe

Postoji nekoliko varijanti ove legende, ali najrasprostranjenija govori o dva svadbena veselja koja su se nekada davno srela na uskom planinskom putu ili raskrsnici. Zbog ponosa, inata ili prevelike količine alkohola, nijedna povorka nije htela da ustupi put drugoj. Sukob je brzo prerastao u brutalnu tuču u kojoj su izginuli svi – od mlade i mladoženje, preko svatova, pa sve do muzikanata.

Zbog ove tragedije, njihove duše nisu pronašle mir. Ostale su zarobljene na mestu stradanja, osuđene da večno lutaju u sablasnoj povorci, tražeći svoj put ka neostvarenoj sreći ili, po nekim verzijama, nove članove koji će im se pridružiti u večnom prokletstvu.

Jeziva svedočenja iz Pomoravlja i sa Rtnja

Najpoznatija mesta gde se „Mrtvi svatovi“ navodno pojavljuju su u Pomoravlju, posebno u okolini Svilajnca, kao i na obroncima mistične planine Rtanj. Meštani pričaju o hladnoći koja se spusti bez razloga, o iznenadnoj tišini koja prekine zvukove prirode, a potom o slabom svetlucanju baklji ili fenjera u daljini.

Oni koji su imali nesreću da ih sretnu, opisuju povorku u starinskoj odeći, sa bledim licima i praznim pogledima. Kažu da se ne oglašavaju, već se kreću u totalnoj tišini, a njihov dodir ili čak pogled može biti koban.

"Išao sam noću kući iz sela, mesečina je bila jaka. Odjednom, čujem neku muziku, kao da duvaju u zurle, ali jedva čujno, kao iz daljine. I onda, na putu, vidim kolonu. Ljudi obučeni u nešto staro, crno, ali im lica nisam razaznao. Samo su prolazili pored mene. Kad sam stigao kući, narednih mesec dana sam se budio u znoju, a onda sam se teško razboleo. Jedva sam preživeo," ispričao je jedan starac iz okoline Rtnja.

Šta raditi ako ih sretnete?

Narodna predanja daju jasna uputstva kako preživeti susret sa „Mrtvim svatovima“:

Nikada ih ne gledati direktno u oči.

Ne oglašavati se, ne vikati i ne pokušavati da komunicirate.

Spustiti pogled i polako se skloniti s puta, puštajući ih da prođu.

Poželjno je prekrstiti se tri puta ili izgovoriti molitvu, ali to činiti tiho, u sebi.

Veruje se da onaj ko se sretne sa „Mrtvim svatovima“ i ne ispoštuje ova pravila, biva odveden sa sobom, pridružujući se njihovoj sablasnoj koloni zauvek. Ili ga, u najboljem slučaju, zadesi teška bolest koja ga prati do kraja života.

I dok moderna nauka pokušava da pronađe racionalna objašnjenja za ovakve pojave, legende o „Mrtvim svatovima“ i dalje žive u kolektivnoj svesti, podsećajući nas da su neka mesta u Srbiji i dalje čuvari mračne prošlosti.

Autor: Dalibor Stankov