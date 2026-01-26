Wi-Fi vam puca u jednoj sobi, a u drugoj radi? Evo kako da to rešite bez novog rutera

Gotovo svako ima taj jedan deo stana gde internet jednostavno ne sarađuje. Video poziv se zaledi, pametni uređaji gube vezu, a brzina padne bez ikakvog očiglednog razloga. Većina ljudi odmah pomisli da im treba jači ruter ili dodatna oprema, ali u praksi je problem često mnogo jednostavniji.

Wi-Fi "mrtve zone" ne nastaju slučajno. Zidovi, nameštaj, metalni uređaji i sama fizika rade protiv bežičnog signala. Signal slabi kako se širi, upija se u prepreke i sudara sa drugim mrežama u okolini. Problem je u tome što sve to ne vidite, pa deluje kao da internet "sam od sebe" ne radi kako treba.

Prvi korak koji pravi razliku je mapiranje signala po stanu. Dovoljno je instalirati neku aplikaciju za analizu Wi-Fi mreže na telefonu i prošetati se kroz prostor. Za desetak minuta postaje jasno gde je signal jak, a gde praktično nestaje. Kod mene se ispostavilo da su najgori delovi bili oni najudaljeniji od rutera, kao i kuhinja puna metalnih elemenata.

Kada vidite gde signal slabi, shvatite koliko je pozicija rutera važnija od samog rutera. Većina ljudi ga drži tamo gde je najzgodnije, pored ulaznih vrata ili u ćošku sobe. Wi-Fi se širi u svim pravcima, pa ruter postavljen na ivicu stana gotovo garantuje mrtve zone na drugom kraju. Premestiti ga bliže centru prostora često napravi veću razliku nego kupovina novog uređaja.

Važan detalj koji se često zanemaruje su i antene. Ako ruter ima spoljne antene, njihov položaj utiče na pokrivenost. Kombinacija jedne vertikalno i jedne horizontalno postavljene antene daje ravnomerniji signal po stanu, naročito ako imate više soba na istoj etaži.

Drugi čest problem dolazi od komšija. U zgradama se Wi-Fi mreže bukvalno sudaraju jedna sa drugom. Ruter često automatski bira kanal, ali to ne znači da je izabrao najbolji. Kada se pređe na manje zagušen kanal, signal postaje stabilniji, a prekidi ređi. Na 2,4 GHz opsegu to često znači primetno poboljšanje, dok 5 GHz već ima manje smetnji, ali kraći domet.

Ako i dalje postoji deo stana gde internet jedva dobacuje, ne mora se odmah kupovati pojačivač signala. Stari ruter može poslužiti kao proširenje mreže, a u nekim situacijama i povezivanje preko kabla može rešiti problem sa pametnim televizorom ili računarom u udaljenoj sobi.

Najvažnija stvar je da Wi-Fi problemi retko zahtevaju bacanje novca. U većini slučajeva dovoljne su pametne izmene, malo testiranja i razumevanje kako se signal ponaša u prostoru. Internet koji danas "puca" sutra može da radi stabilno, bez ikakve kupovine nove opreme.

Autor: Marija Radić